Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: breve agenda del fin de semana

Sobre las tablas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se sucederán varios mundos en uno de los fines de semana más completos y decisivos del cosmos de las mascaritas. En solo 48 horas se conocerá a los ganadores del concurso de comparsas, de murgas y del carnaval canino, para acabar, el próximo domingo, con la elección de la gran dama.

Conozca todos los actos que conforman esta agenda carnavalera desde este viernes, 2 de febrero, hasta el domingo, 4 de febrero.

Todos los actos se celebran en el escenario que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto en el Puerto, en la explanada Tomás Quevedo.

Este viernes 2 llegan las comparsas

El primer orbe en hacerse visible en el espectro carnavalero es el de los ritmos. En la noche de este viernes, a partir de las 21.00 horas, se celebra el concurso de comparsas con la participación de cinco grupos en un acto que está presentado por la periodista y presentadora de informativos de Televisión Canaria, Helena Díez, y el también periodista y presentador José Croissier.

El orden de participación de las comparsas en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es el siguiente: Baracoa, Lianceiros, Nuevo Estilo, Kisamba y Chiramay.

1 Baracoa

La primera, Baracoa, que fue fundada en Lomo Apolinario, trata de conseguir su quinto primer premio de interpretación, tras los logrados en los años 2013, 2016, 2022 y 2023. También se ha llevado premios de vestuario en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes lucen la fantasía 'Con el corazón en la mano', de Sebastián Betancor, Carmen Rosa Domínguez y Omar Cejudo; y defienden el espectáculo 'Todo por mi nuevo carnaval', de Nefatlí Betancor.

2 Lianceiros

Los Lianceiros celebran sus quince años de participación ininterrumpida en las tablas de los carnavales. Lucieron la fantasía 'Carnavalia', diseñada por Juan Fernando Henríquez, y bailaron con 'Sabor a carnaval', de José Manuel Fuentes Santana.

3 Nuevo Estilo

Más experiencia acumula Nuevo Estilo, que es el grupo en activo más veterano del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No en vano, sus raíces pegan en el año 1979, lo que les ha llevado a codearse con nombres míticos de las carnestolendas, como Maracaibo o Los Caribe. 'La vie en rose' fue su fantasía y su número llevaba el título 'La vida es un carnaval', ambos nacidos de la mente de Nuria Andrés.

4 Kisamba

Kisamba también acumula un palmarés importante desde que saltara del concurso infantil al adulto, en 2017. En los últimos siete años ha ganado cuatro veces el primer premio de interpretación, así como varios en la categoría de vestuario. Tanto la fantasía creada por Antonio Jesús Vázquez, como el espectáculo ideado por Derek Oliva llevaron el título de 'Esencia'.

5 Chiramay

También está de celebración Chiramay, con diez años consecutivos de presencia. Defendieron el espectáculo 'Va por ti, Yadiell', de Denise Ortega, con la fantasía 'Pasión de colores', de Ana Lidia y Rosario Vargas.

Comparsas en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año pasado. C7

Este concurso de 'Los Carnavales del Mundo' cuenta, además, con las actuaciones de Lady's y del Combo Dominicano.

Este sábado 3, la hora de las murgas

Tras las comparsas, este sábado toman el relevo las murgas. Las ocho finalistas competirán a partir de las 21.00 horas en el escenario del Puerto, en una jornada en la que también participarán Los Trapa Star, Los Nietos de Kika, Leyenda Joven y Mekánica by Tamarindos.

1 Los Chancletas

Los 70 componentes de Los Chancletas interpretarán 'TOC, Trastorno Obsesivo Carnavalero' y 'República Independiente de La Isleta'. Saltan al escenario con la fantasía 'Las cosas de julio'.

2 Los Serenquenquenes

Los de Agüimes suben al escenario a 82 murgueros. Los Serenquenquenes interpretan 'La canción de la afición' y 'Fuerte pedazo de fiesta' con la fantasía 'Historia de un carnaval'.

3 Los Nietos de SaryMánchez

Vienen 97 componentes de Telde. Los Nietos de SaryMánchez cantan 'Bien común' y 'Sopita y pon'. Lucen la fantasía 'Vaya cuadro'.

4 Los Chacho Tú

Son 81 murgueros de Schamann. Los Chacho Tú llevan la fantasía 'Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos' para cantar 'El Mediador' y 'El genio del carnaval'.

5 Los Trapasones

Lucen 'Buscando un payaso decente me disfracé de Carmelo el pariente'. Son 71 murgueros estos Trapasones que cantan 'Do you know mask me? Como diría un canario, ¿me conoces mascarita?' y 'Recuerdos del pasado'.

6 Los Legañosos

Desde Carrizal de Ingenio llegan sus 77 componentes. Los Legañosos llevan la fantasía 'Máximo Décimo Lega Meridio Mínimo Común Múltiplo Divisor comandante de las murgas de los Carnavales del Mundo reclama al César lo que es del César y al pueblo… Carnaval'. Sus canciones son 'Marchando una de carnavales' y 'Será por Keen te quiero'.

7 Los Majaderos

Los Majaderosde Escaleritas ponen sobre el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a 72 murgueros. Ataviados con la fantasía 'De Cádiz a Brasil viajo a Venecia a por mi careta y sin pasar por Santa Cruz vuelvo a La Isleta al lugar donde nací y así mis cartas como Joker repartir', defienden los temas 'El hombre farola' y 'Murga artificial'.

8 Despistadas

Las de La Isleta son la única voz femenina en la final de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Despistadas lucen 'Brillo en la corte' y cantan 'De trabajar estoy cansada y esto de internet es una pasada' y 'Esto de estudiar no se me da, pero mi amiga Raquel me va a ayudar a aprobar'.

Seguidores de las murgas en el recinto que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene en el Puerto. Carnaval LPA

Este domingo 4, carnaval canino por la mañana

Aun con los ecos murgueros en la zona baja de La Isleta, el domingo se despertará al ritmo del carnaval canino, que volverá a ser conducido por Baby Solano a las 12.00 horas.

Entre los diez participantes hay cuatro mestizos, cuatro pequinés, dos caniches (uno toy y otro gigante), un pinscher miniatura, un chihuahua y un bulldog francés. Aparte del disfrute de sus dueños, en esta competencia entra en juego 220 kilos de pienso que Nature's Variety entrega entre los tres ganadores.

Listado de participantes Carnaval canino 1 1. Júpiter, Linda, Gizmo y Gowin son los cuatro pequinés de Haridian Alonso Hernández. Lucirán la fantasía 'Jurasic dog'. 2 2.Tima es la mestiza de terrier que traen Ariadna Mayr Santana y María Luisa Santana Corral, diseñadoras de la fantasía 'La perra de Horus'. 3 3. Arepa es la perrita mestiza de Rosmi Yurena Quesada. Luce la fantasía 'Desde Venecia, con amor, nos llega una arepa con sabor', diseño de Rosa Ibarra y Domingo Pérez 4 4. Serkan es el mestizo de María del Carmen Montesdeoca. Su fantasía, elaborada por ella, es 'Frankenstein se va de juerga'. 5 5. Niña viene con Jocelyn de los Dolores Pino Montesdeoca, quien diseña la fantasía '¿Cómo están ustedes?' de la perrita mestiza. 6 6. Kitty Dollar es un caniche toy que estará acompañada por Mónica Svensson. Su fantasía 'La vida es una tómbola' fue diseñada por Felicia Svensson, quien lleva tres años seguidos ganando el primer premio del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 7 7. Chanel es un caniche gigante con varios premios gracias a felicia Svensson, quien diseñó 'Stravangaza'- 8 8. Junior, de Cristina Tavío, es un pinscher miniatura cuya fantasía es 'El pirata que viene al carnaval a conquistar'. 9 9. Lía es una chihuahua que vendrá acompañada por María Hernández, autora de la fantasía 'Mi mundo y mi rumberita'. 10 10. Sombra, con Ángel Somarriba, es un bulldog francés cuya fantasía, 'Todavía me provocas mariposas', fue diseñada por Cristina Rodríguez Martino.

Imagen del concurso canino del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año pasado. C7

Este domingo 4, gran dama por la noche

En la noche del domingo 4, a partir de las 21.30 horas, llegará el turno de las seis aspirantes a gran dama, en una cita que estará amenizada por a Década Prodigiosa y con la actuación de un referente en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Daktari, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El concurso, presentado por Ibán Padrón y Jéssica Déniz, está patrocinado por las concejalías de distrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.