La UD se aferra ahora a sus números en casa

Tras la cicatriz sufrida en Castalia -que dio por finalizada una racha de ocho partidos sin derrota a domicilio-, el equipo amarillo apela a sus números en casa, después de acumular cuatro triunfos en el último mes y medio | Ahora presume de mejores guarismos como local (16 puntos) que de visitante (13)

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:53

Inmersos ya en cauterizar la cicatriz de Castalia, la Unión Deportiva Las Palmas sigue inmerso en su planificación de cara al choque frente al Mirandés en casa, en una semana más que larga, al disputarse el encuentro el lunes en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas).

Después de 14 jornadas, en los que el equipo amarillo presumió de mejores números a domicilio que de local, ahora las tornas se han invertido, a renglón del triunfo ante el Albacete en Siete Palmas (2-1) y la consabida derrota a costa del Castellón (1-0).

De hecho, Luis García y su plantilla se aferran ahora a los buenos números cosechados en la isla redonda -cuatro victorias seguidas- desde el pasado 5 de octubre, con resultados redondos ante rivales de pedigrí como el Cádiz (1-0), Eibar (3-1), Racing (3-1) y la citada victoria ante el Queso Mecánico. Con ello, la UD ofrece ahora mejores guarismos en casa por primera vez en lo que va de temporada (16 puntos frente a los 13 logrados fuera de Canarias). Al mismo tiempo, el caudal ofensivo se ha prodigado algo más en el último mes en el Estadio de Gran Canaria (9 goles), mientras que, en el rol de visitante, la pólvora ha brillado por su ausencia -solo dos dianas-.

16 puntos acumula en casa

13 puntos suma a domicilio

Optimismo de cara al lunes

En el seno de la plantilla se respira optimismo, a pesar de la herida levantina. Los rivales han empezado a mirar la matrícula de la UD con minuciosidad, además de que el carrusel de lesiones experimentado en la casa amarilla se ha lidiado con más o menos fortuna, padeciendo ahora la ausencia de su máximo goleador, Ale García, así como la aún reciente alta deportiva tanto de Jonathan Viera como de Jesé Rodríguez -ambos aún ganando minutos paulatinamente-, mientras se acerca el retorno de otro delantero con galones en el plantel como es Sandro Ramírez.

Desde el pasado mes de octubre, la UD ha firmado nueve goles en casa y solo dos a domicilio, destilando su mejora en vanguardia especialmente en su santuario de Siete Palmas

Con estas coordenadas, el equipo trabajo ayer en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco en la franja vespertina, con la mira puesta en el duelo frente al conjunto burgalés.

A la venta las entradas de manera online y presencial desde este miércoles

La UD Las Palmas inició este miércoles la venta online de entradas para el encuentro correspondiente a la 17ª jornada que medirá al equipo grancanario frente al CD Mirandés. Los aficionados que deseen adquirir sus entradas de forma física podrán acudir a los puntos de venta Fenamix y al Estadio Gran Canaria, en los siguientes horarios: hasta el viernes, en la Taquilla 8 (situada en la Grada Curva), en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Posteriormente, el sábado se llevará a cabo también en la Taquilla 8 (Grada Curva), desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

Ya el lunes, el mismo día del partido, se habilitarán las Taquillas 7 y 8 (Grada Curva), desde las 10.00 horas hasta la finalización de la primera parte. Las taquillas 3 y 9 reforzarán el servicio desde dos horas antes de la celebración del encuentro.

Ampliar Imagen de las taquillas 7 y 8 del Estadio de Gran Canaria.