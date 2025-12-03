Altahay muestra su preocupación por el alumbrado navideño de Gáldar

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:25 Comenta Compartir

El colectivo Altahay ha querido expresar públicamente su preocupación por el uso que vuelve a hacerse del arbolado urbano durante las fiestas navideñas en Gáldar. «Un año más, los árboles del municipio -incluidos ejemplares de gran valor como los dragos- aparecen completamente envueltos en estructuras de iluminación que permanecen encendidas durante horas cada noche».

«Nos preocupa porque los árboles no son farolas, ni elementos decorativos inertes. Son seres vivos. Existe abundante información científica que demuestra que la iluminación artificial continua altera sus ciclos biológicos, afecta a su descanso nocturno, genera estrés térmico por el calor de las luces y perjudica también a las aves y a otros animales que conviven en ellos. Esta situación, que se repite cada Navidad, no es un gesto inocuo: supone una grave afección al arbolado. Resulta especialmente contradictorio que el Ayuntamiento de Gáldar haya aprobado el pasado 27 de febrero de 2025 una ordenanza de protección del arbolado y flora singular (un avance importante para el municipio) pero que al mismo tiempo utilice esos mismos árboles como soportes de iluminación y estructuras decorativas«, resaltan.

En el comunicado, el colectivo Altahay indica que «mientras se aprueba una ordenanza para proteger estos ejemplares, se envuelven palmeras, dragos centenarios y otros árboles singulares en luces led y cableado que permanecen encendidos durante horas y horas cada noche y durante más de un mes. Además, queremos señalar la sensación creciente entre muchas vecinas y vecinos de que Gáldar está entrando en una dinámica de celebraciones cada vez más grandes, más largas y costosas, que no siempre van en consonancia con la identidad del pueblo. Parece que cada fiesta -Carnaval, Pride, Navidad- necesita ser más grande que la anterior. Pero ¿a qué precio? Más gasto, más contaminación, más consumo energético y más impacto ambiental para una programación navideña que se extiende más de un mes en un municipio que no necesita esa magnificación constante para celebrar sus tradiciones. Creemos que las fiestas no necesitan ser desproporcionadas para ser acogedoras. La calidez nace de la sencillez, de las calles tranquilas, de los encuentros, de las celebraciones en comunidad».

Desde el colectivo le proponen al Ayuntamiento de Gáldar: Revisar de manera urgente el uso del arbolado urbano en el alumbrado de Navidad, garantizando que no se instalen luces directamente sobre los troncos, ramas o copas de los árboles, y especialmente no sobre dragos o ejemplares protegidos; aprovechar infraestructuras ya existentes -farolas, balcones públicos, estructuras urbanas, plazas- que pueden soportar la iluminación festiva sin poner en riesgo a seres vivos; reducir el gasto navideño y apostar por una programación más sencilla, más respetuosa con el entorno y acorde a la idiosincrasia del municipio; alinear todas las decisiones festivas con la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano, evitando contradicciones entre lo que se aprueba y lo que después se hace; y priorizar una estética más humilde, sobria y cálida, coherente con las raíces del pueblo y con la necesidad de reducir la contaminación lumínica y el consumo energético en pleno contexto de emergencia climática.

«Desde Altahay planteamos esta crítica como un llamamiento responsable y constructivo. Creemos que un municipio que presume de cuidar su patrimonio natural debe ser coherente en sus decisiones, y que proteger nuestros árboles es proteger nuestra historia, nuestro paisaje y nuestro futuro», concluyen.

