Los Majaderos: «Aquí estamos para quedarnos»

La historia de Los Majaderos en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se empezó a escribir en la final de murgas de 2023. Un grupo de amigos retirados de los escenarios coincidió en el parque de Santa Catalina. En marzo se reunieron y, dejando atrás el miedo y la incertidumbre, decidieron apostarlo todo y comenzar un nuevo proyecto.

«A través de WhatsApp debatimos cómo nos íbamos a llamar. Surgieron muchas ideas, ninguna nos convencía, hasta que uno de los componentes dijo: 'Somos muy majaderos, no nos gusta nada'. Y así nos quedamos», cuenta Raúl Talavera, presidente de la agrupación. Se estrenan en el escenario del Puerto en la tercera fase del concurso el próximo 31 de enero. Serán los terceros en actuar bajo la batuta de Ayoze Sánchez.

72 componentes Historia En la final de murgas de 2023 un grupo de amigos, veteranos en el carnaval, decidieron comenzar una nueva aventura. Este año se estrenan en el escenario de Belén María dispuestos a darlo todo

Director Ayoze Sánchez

Procedencia Las Palmas de Gran Canaria

El grupo está compuesto por 72 murgueros. «La verdad es que la acogida ha sido súper positiva. Hice el recuento y, desde que comenzamos los ensayos, han pasado por el local 103 personas. Es cierto que no todos se han podido quedar, pero confiaron en el proyecto», apunta Talavera.

Los inicios son duros, a veces cuesta encontrar apoyo, y Los Majaderos lo saben: «En este primer año no hemos tenido ninguna ayuda económica, ningún tipo de subvención, aunque hemos logrado cerrar acuerdos con algunos patrocinadores». El presidente tenía claro que no iba a «sacar una murga por sacarla», quería hacer las cosas bien y que el resultado fuera capaz de decir: «Aquí estamos para quedarnos». Sin embargo, lo que no ha faltado en el nacimiento del grupo ha sido el afán de continuar por la senda carnavalera. «La gran mayoría formamos parte de esta fiesta desde hace muchos años. Es verdad que hay algunos más jóvenes, pero hemos logrado transmitirles el gusanillo, el compromiso y los valores de lo que significa ser murguero».

Letras «con respeto»

Para su debut el grupo ha contado con Javier Lemus (exdirector de la murga tinerfeña Zeta-Zetas) y Adrián Ramírez e Isidro García (de Los Legañosos)como letristas. «Le daremos un aviso a la concejala, hablaremos sobre la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras o el apagón energético. Pero todo ello, siempre, con respeto», adelanta Talavera.

En cuanto a la fantasía, el grupo ha apostado por un joven talento de 18 años: Brian Medina. «Como somos una murga nueva queríamos darle una oportunidad a alguien nuevo que pudiera lucir sus cualidades y destacar», apunta el presidente. Y Medina ha cumplido con todas las expectativas: «Creo que va a gustar bastante y muchos querrán que él sea su diseñador el próximo año, pero espero que Brian siga confiando en nosotros. Estamos muy contentos con el resultado».

Como murgueros retirados, algunos han pasado por diferentes escenarios: el de la grada curva del Estadio Insular, el del parque de Santa Catalina y, en este 2024, cantarán en el recinto ubicado junto a la rotonda de Belén María. «Yo ya llevo 27 años en el carnaval, he vivido muchos cambios y, al final, todo es adaptarse a la situación», comenta Talavera.

En 'Los Carnavales del Mundo' el mayor premio para Los Majaderos será que el esfuerzo realizado sea reconocido por la parte más importante: el público. «Para lograr algo en el concurso tenemos que cautivar al jurado, pero esta edición nos sentiremos muy satisfechos si, al bajarnos del escenario, alguien nos dice: 'Qué buen trabajo han hecho para ser el primer año'», sentencia Talavera.