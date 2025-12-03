La última superluna del año iluminará el cielo de Canarias: cuándo y desde dónde ver la Luna Fría La Luna Fría del 4 de diciembre de 2025 será la última superluna extrema visible hasta 2042, un fenómeno único marcado por el ciclo lunar de 18,6 años y el standstill mayor que amplificará su brillo, tamaño y posición en el cielo

La Luna Fría de diciembre, la última Luna llena del año, alcanzará su máximo esplendor el 4 de diciembre de 2025 y se convertirá en un evento astronómico excepcional. No solo cerrará el calendario lunar anual, sino que será también la última superluna de 2025 y la más extrema que podrá observarse hasta 2042, según datos de servicios astronómicos internacionales.

El fenómeno alcanzará su pico de iluminación a las 23.14 GMT, aunque podrá observarse como Luna llena desde la noche anterior. En países como Argentina, el satélite se verá prácticamente completo entre el 3 y el 5 de diciembre, período en el que mostrará un tamaño más grande y un brillo superior debido a que estará cerca del perigeo, el punto más próximo a la Tierra en su órbita.

Porqué es la Luna llena más extrema hasta 2042

La Luna transita un ciclo de 18,6 años, conocido como standstill lunar, que determina posiciones máximas y mínimas en su trayectoria celeste. Durante 2024 y 2025 se desarrolla un standstill mayor, etapa en la que la Luna alcanza declinaciones más extremas hacia el norte y el sur.

Dentro de este ciclo, la Luna Fría de diciembre de 2025 se ubicará en su punto más alto en el hemisferio norte y en el más bajo en el hemisferio sur, convirtiéndose así en la última Luna llena extrema hasta dentro de casi dos décadas. Su permanencia en el cielo será mayor en el hemisferio norte, mientras que en Sudamérica se verá muy cerca del horizonte, con tonos anaranjados debido a la refracción atmosférica.

Porqué se llama Luna Fría

El nombre Luna Fría proviene de pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban esta fase lunar con la llegada del invierno y las temperaturas más bajas. También recibe otros nombres tradicionales, como Luna de la Noche Larga, Luna de Yule, o en el hemisferio sur, Luna de Fresa o Luna de Miel, vinculados a ciclos agrícolas estivales.

Cuándo será la próxima Luna llena

Tras este evento, la siguiente Luna llena ocurrirá el 3 de enero de 2026, conocida como Luna del Lobo, también considerada superluna pero de menor intensidad que la de diciembre. La próxima Luna Fría será el 24 de diciembre de 2026, mientras que una superluna extrema similar a la de este año no volverá a producirse hasta 2042.

Además, será una superluna, ya que la Luna llena coincidirá con el perigeo. Durante este evento, el satélite podrá verse hasta un 15 % más brillante y casi un 8 % más grande que una Luna llena habitual, una oportunidad ideal para quienes practican astrofotografía.

En el hemisferio sur, la Luna aparecerá baja en el horizonte, lo que generará un efecto visual que la hará parecer más grande, acompañado de tonos dorados o rojizos.

El mejor momento para observarla será desde la tarde del 4 de diciembre hasta la madrugada del 5 de diciembre, especialmente en zonas costeras o descampadas donde el horizonte es más amplio.

