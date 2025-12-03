Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave La capital encabeza el número de homicidios por habitante de las grandes ciudades

La capital grancanaria es la ciudad española de las diez más pobladas con mayor tasa de homicidios y asesinatos consumados en función de su población. Con sus seis casos en lo que vamos de año, se producen casi 1,6 delitos de sangre por cada 100.000 personas. Se trata de un registro destacado respecto a las otras grandes urbes: en Madrid, con ocho casos, el índice es de 0,23; en Barcelona, con diez, se llega al 0,59; en Zaragoza, donde solo ha habido un episodios, el índice es del 0,15; en Sevilla, con siete, el indicador es de 1,02; en Murcia, se producen 1,05 casos por 100.000 habitantes, con sus cinco casos; Málaga llega a 0,85 (5 homicidios consumados); Palma de Mallorca se queda en un 0,23 al registrar solo un asesinato; Alicante sube al 0,84 con sus tres incidentes; y Valencia se queda en 0,47 con sus 4 asesinatos.

La estadística de homicidios dolosos y asesinatos que ofrece el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, llama la atención si la comparación se realiza con el año anterior. En 2024, en los nueve primeros meses del año no hubo ningún caso de homicidio doloso y asesinato consumado. Se ha pasado, por tanto, de 0 a 6 en un año.

Por trimestres, en el primero solo hubo un homicidio; tres en el segundo; y dos entre julio y septiembre.

Malos datos del último trimestre

Este último trimestre fue también el peor de lo que llevamos de año en cuanto a tentativas de homicidio (4 de las 8 totales); en cuanto a lesiones y riñas (58 de las 152); en lo referido a violaciones (14 de las 34); en los robos con violencia e intimidación (138 de los 371); en los robos con fuerza en domicilios (67 de 181); en los robos de coches (74 de 200); y en las estafas informáticas (945 de 2.553).

En general, el tercer trimestre del año es el que ha registrado un peor comportamiento en Las Palmas de Gran Canaria, con un incremento del número de infracciones penales en nueve de los trece indicadores que se utilizan para confeccionar el balance de criminalidad.

Pese a este empeoramiento general de los datos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una de las más seguras de España si se atiende a la tasa de criminalidad general. En efecto, en la ciudad se ha cometido, en lo que vamos de año 39,33 infracciones por cada mil habitantes, una cifra que solo mejora Zaragoza (32,08).

En cuanto al resto de las capitales más pobladas del país, la que tiene una mayor tasa de criminalidad general es Barcelona, con 75,56 casos por cada mil habitantes. Le siguen Palma de Mallorca (67,44), Alicante (58,14), Valencia (56,28), Sevilla (55,05), Madrid (49,28), Málaga (49,05) y Murcia(40,3).

Con ello, la capital palmense recupera el segundo puesto de las ciudades más seguras, una posición que había perdido en el segundo semestre respecto a Murcia.

Las Palmas de Gran Canaria es, en este sentido, la ciudad con mejores cifras respecto a su población de España en cuanto a lesiones y riñas, robos con violencia e intimidación, robos en domicilios y tráfico de drogas.

Estos datos son los que ponen en relación el número de delitos cometidos y la población existente, si bien en términos absolutos, es la ciudad con menos incidentes, un total de 14.962 en lo que vamos de año (+1,73%).

Agresiones sexuales

Uno de los aspectos que había despertado más preocupación en la primera oleada estadística del año había sido el fuerte repunte de los delitos contra la libertad sexual, con 76 casos entre enero y marzo. Sin embargo, en el último trimestre estos delitos fueron 51, la cifra más baja de los tres trimestres incluidos en el balance de criminalidad.

Sí resulta preocupante el número de violaciones (14) entre julio y septiembre, lo que representa el registro más alto por trimestre.

En cuanto al resto de delitos contra la libertad sexual (acoso, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores) también ha ido en claro descenso: 63 casos en el primer trimestre; 54, en el segundo; y 37 en el tercero.

Ampliar Persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento dice que estamos en una ciudad segura El Ayuntamiento informó ayer de que Las Palmas de Gran Canaria continúa situándose entre las grandes ciudades más seguras de España, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025. La capital presenta 39,32 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra que se mantiene por debajo de la mayoría de las diez ciudades más pobladas del país, donde la media se sitúa en 52,23. El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, subrayó que «una vez se han hecho públicos los balances de criminalidad del Ministerio del Interior, Las Palmas de Gran Canaria continúa situándose entre las ciudades más seguras del país. Este logro es compartido por los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sobre todo por la ciudadanía, que ha contribuido a construir una ciudad amable, dinámica y segura, donde se respeta la convivencia en todos nuestros barrios, calles y plazas». Los datos reflejan que Las Palmas de Gran Canaria registra una tasa de criminalidad inferior a la de Madrid (50,88), Barcelona (75,55), Valencia (57,54), Sevilla (55,05), Málaga (49,05), Murcia (40,30), Palma (67,44), y Alicante (58,13). En este contexto, la capital grancanaria se consolida como una referencia en materia de seguridad y convivencia urbana. Por otro lado, el Partido Popular de Canarias ha denunciado este martes la falta de actuación del Gobierno de España ante el incremento de riesgos asociados al crimen organizado, el tráfico de personas y el narcotráfico, reclamando una respuesta urgente que refuerce la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras marítimas del Archipiélago.