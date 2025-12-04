El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok La nieta de la víctima encontró el coche donde su abuelo perdió la vida gracias a una publicación de la red social y lleva seis meses de baja y un año con antidepresivos

Pablo Alcaraz Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:40

Más de un año después de la dana todavía resulta desgarrador escuchar el relato de los familiares de las 230 víctimas mortales. La jueza titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sigue recabando testimonios que erizan la piel y hielan la sangre como el padecimiento de la hija y la nieta de uno de los fallecidos el 29-O que hallaron el vehículo en el que perdió la vida su padre y abuelo, respectivamente, gracias a un vídeo publicado en la red social Tik-Tok.

La nieta declaró ante la magistrada que investiga las posibles responsabilidades penales de la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024 que tenía una relación «muy estrecha» con su abuelo, para ella era como su padre. Fue ella quien halló su cuerpo sin vida tras desplazarse andando desde Valencia hasta la carretera donde la familia recibió aviso que podría estar su vehículo.

Por su parte, la madre de esta afectada explicó en sede judicial que no tuvo contacto con sus progenitores, que su padre «era muy independiente salía y entraba sin decir nada a nadie» y que la avenida de agua convirtió la V-30 en «una ratonera». Cuando arribó a su casa, la esposa del fallecido le informó de que este había salido del domicilio familiar a las 18:30 horas. Sin embargo, no fue hasta las 19.30 aproximadamente cuando vio venir una ola de agua. Ante la jueza comentó que en la población estaban acostumbrados a los desbordamientos, «pero no un tsunami».

La mujer sacó fuerzas de flaqueza y logró subir a su madre al piso de arriba cuando se estaba inundando su casa. El agua le llegaba por la cintura. Aunque logró ponerse a salvo, nunca pensó que a su padre le hubiera pasado nada. Su hija estaba en Valencia y su hijo en Chiva, este último también atrapado dentro del coche.

Aún así esa noche todos se acostaron pensado que su padre volvería de madrugada, algo que, para su desgracia, nunca pasó. Al percatarse de que persistía su ausencia al amanecer, la hija del muerto fue a la Policía Local de Picanya, pero se quedó atrapada en el fango. Vio a un amigo que era agente y le informó que su padre no había vuelto a casa desde la tarde de la catástrofe, a lo que el policía le contestó diciendo que Picanya, tal y como la había conocido, ya no existía.

Hallazgo

Tras dirigirse a la CV-36, la carretera que une Torrente con Picanya, la nieta y la madre se encontraron a un chico que se había salvado del desastre y le preguntaron por qué su padre no había salido del coche. El hombre les dijo que no le dio tiempo a evacuar el automóvil al haber sido engullido por «una ola de cuatro o cinco metros».

Lo más duro de la historia fue el momento en el que la nieta verificó que su abuelo había fallecido durante la tarde más negra de la historia de los valencianos tras confirmar que el cadáver que descansaba en el vehículo que encontró a través de un vídeo de Tik-Tok era el de su ser querido. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedentes de Zaragoza que se encontraban trabajando en las inmediaciones se convirtieron en su mayor apoyo emocional al acompañarla en el drama «en todo momento». Su madre les agradeció a los militares tanto la ayuda como el trato que le brindaron a su hija, a la que luego la buscaron «para tomarse un café con ella».

Las secuelas psicológicas de la tragedia son más que evidentes en sus casos. La nieta ha estado seis meses de baja y lleva un año con antidepresivos. Ambas, hija y nieta, expresaron ante Ruiz Tobarra que deseaba ser reconocida por el medico forense y autorizó a la aplicación ABUCASIS para acceder a su historial medico. Ahora lucha para reclamar la posibles indemnizaciones que puedan derivarse de la responsabilidad penal por la muerte de su padre y abuelo, respectivamente.

Alerta tardía

A preguntas de uno de los abogados, la hija de esta víctima moral dijo que el ES-Alert «llegó cuando ya estaba todo lleno de agua y venía con mucha fuerza».

La mujer declaró ante la instructora que la alarma masiva a los móviles «llegó tarde» mientras «todo el mundo hacía vida normal». «No tenían percepción de peligro», afirmó.