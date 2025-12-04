Un empresario exige revisar el proceso selectivo de oficiales de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana Juan Manuel Pérez denuncia posibles irregularidades en la convocatoria de 2021 que conllevarían la nulidad de las actuaciones

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:10

El empresario Juan Manuel Pérez, impulsor de la investigación que derivó en el llamado caso Mascarillas, ha registrado por escrito una solicitud formal al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que revise de oficio todo el proceso selectivo que convocó en 2021 para la provisión de 13 plazas de oficial de la Policía Local. Este vecino del municipio entiende que concurren causas para declarar la nulidad radical de las actuaciones, fruto de las cuales tomaron posesión 5 oficiales. Fuentes municipales le niegan legitimidad a su petición al no formar parte ni ser parte afectada del expediente.

Pérez dice actuar tras tener conocimiento de una reclamación presentada en junio de 2023 contra aquella convocatoria por cuatro de sus aspirantes, que, pese a que denunciaron entonces graves irregularidades, no fue respondida, ni tramitada ni dio pie a ninguna investigación por parte del gobierno local que entonces dirigía Conchi Narváez.

Dado que es ahora cuando ha tenido conocimiento de aquella reclamación, que, a su juicio, ha permanecido oculta e ignorada, y comoquiera que lo que plantea deja traslucir un «indicio objetivo de irregularidad procedimental y de inactividad administrativa», entiende que tiene la relevancia suficiente como para que el Ayuntamiento actúe de oficio y revise el proceso. Recuerda Pérez que de las 13 plazas convocadas, solo 5 aspirantes las aprobaron y fueron nombrados oficiales.

El empresario advierte de que, pese a lo que exige tanto la normativa autonómica como las bases de la convocatoria, el tribunal calificador prescindió por completo de la fase médica preceptiva, por lo que no constituyó un tribunal médico, no realizó pruebas toxicológicas, ni analíticas, ni verificó el Índice de Masa Corporal, ni practicó exploración clínica ni ningún control de idoneidad psicofísica, limitándose a aceptar certificados médicos aportados por los aspirantes.

Así las cosas, y como medida cautelar, pide la suspensión de los nombramientos mientras dure la revisión de oficio y la realización del examen médico a los candidatos por un tribunal profesional.

Juan Manuel Pérez termina su solicitud anunciando que se reserva expresamente el derecho a interponer recursos administrativos y jurisdiccionales en vía contencioso-administrativa o, directamente, poner este asunto en conocimiento del Ministerio Fiscal ante la «gravedad de las irregularidades» que se han podido cometer y que podrían derivar en responsabilidades penales.