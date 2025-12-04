Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025
Imagen de la feria de Navidad.
Imagen de la feria de Navidad. C7

Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos

La alcaldesa pide comprensión y argumenta que el horario de funcionamiento hace compatible la actividad con el uso residencial

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:00

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, pidió este miércoles comprensión a los vecinos de Eduardo Benot que han mostrado sus quejas por la instalación de la feria de Navidad en la zona del Refugio. «Tenemos que seguir compatibilizando las cosas y una feria de Navidad es consustancial a los niños y niñas» expuso la regidora, «les pido comprensión, estamos hablando de una feria que va a tener un horario muy concreto y que, por tanto, se va a respetar el descanso de los vecinos y vecinas».

En su opinión, los horarios de funcionamiento de la feria se han fijado para hacer acorde el funcionamiento de estas atracciones con el descanso vecinal.

Las atracciones estarán funcionando de lunes a jueves de 16.30 a 21.30 horas; los viernes de 16.30 a 23.00 horas; los sábados de 11.00 a 23.00 horas; y los domingos de 11.00 a 21.30 horas.

«Está claro que la Navidad es ilusión, es magia, pero también hay una parte importante de actividad comercial, de restauración, que también va asociada a ello», detalló Darias, «y el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria mira, por supuesto, primero que nada, por la gente de la ciudad, por los niños y niñas, por esa ilusión que genera, pero también por propiciar que un sector económico importante de la ciudad también tenga su espacio en estas fiestas navideñas, que para ellos y ellas es un volumen importante de todo el negocio del año».

Desde el PP, por su lado, se pidió revisar la ubicación de la feria. «No estamos en contra de la feria ni del ocio familiar», dijo la portavoz popular, Jimena Delgado-Taramona, «lo que pedimos es sentido común, seguridad y respeto al descanso de los vecinos».

