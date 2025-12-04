Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025
Luvia este miércoles en la capital grancanaria.

La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias

El tiempo variará este fin de semana con la presencia de polvo en suspensión y los próximos días los cielos se presentarán nubosos con lluvias débiles a moderadas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:00

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de cambios en el tiempo en Canarias en los próximos días, sobretodo de cara al último puente del año. En el norte de las islas orientales, los cielos se presentarán nubosos con lluvias débiles a moderadas, principalmente en medianías y durante la primera mitad del día y la tarde, tendiendo a ser menos probables y débiles a últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, donde son probables las rachas localmente muy fuertes a últimas horas y no se descartan de madrugada.

El viernes comenzarán a notarse cambios en el clima. A primeras horas los cielos estarán poco nubosos o despejados, y será notable la calima en zonas altas durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Debido a la llegada de polvo en suspensión, las temperaturas variarán, ascendiendo las máximas ligeramente. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de flojo del este durante la tarde.

El sábado la calima continuará y el cielo tendrá nubes medias y altas en general, y no se descarta precipitación débil y aislada en el norte de Tenerife y noreste de La Palma, donde tenderá a nuboso al final del día.

El domingo la calima seguirá presente, principalmente en vertientes sur de las islas montañosas, y en remisión en Lanzarote y Fuerteventura, donde los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será moderado del sureste en la provincia oriental y predominantemente flojo del este en la provincia occidental.

El tiempo por islas

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costa este y vertiente oeste durante la madrugada y segunda mitad del día.

Arrecife: 17º-22º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales de nubes altas y bajas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en costas este y oeste durante la madrugada y ocasionales durante la tarde.

Puerto del Rosario : 17º-21º

Gran Canaria

Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de alguna precipitación débil durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día. Brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19º-22º

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres centrales y zonas altas del noreste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 18º-23º

La Gomera

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada e intervalos de nubosidad alta en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 18º-23º

La Palma

Nuboso en el norte y este con probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el oeste durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres y medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada y primeras horas. Predominio de las brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma: 16º-21º

El Hierro

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en costas del suroeste.

Valverde: 14º-17º

