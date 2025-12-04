Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias Inició su actividad en Gran Canaria en los años 60 y creó un gigante con una facturación de 40 millones de euros anuales

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:56

El presidente del grupo canario Yecasa (Yesos Canarios) y Gramelcan, Enrique Delgado, ha fallecido hoy en la capital grancanaria.

Delgado jugó un papel muy destacado en el Puerto de Las Palmas y en el desarrollo de la isla de Gran Canaria, ya que durante muchos años tuvo la concesión de los graneles sólidos en La Luz, en el muelle Reina Sofía. Posteriormente, la reconversión que hizo el presidente Luis Ibarra de este enclave, que destinó a las plataformas petrolíferas, le obligó a marcharse al puerto de Arinaga. Fue en el año 2017 cuando caducó su concesión y el Puerto no se la renovó, lo que no estuvo exento de pelea judicial. Delgado, intentó mantener la parcela de La Luz con una modificación del objeto concesional y así entrar en un nuevo sector pero el Puerto se lo denegó y la sacó a concurso. La ganó Hamilton.

Dos años más tarde en 2019, Delgado inauguró la planta de Gramelcan en Arinaga, la primera terminal cerrada de graneles de España. Sus modernas instalaciones y una tolva gigante autopropulsada permite la descarga directa del barco a la terminal, evitando la contaminación atmosférica al no generar nada de polvo. Delgado invirtió 8,5 millones de euros en esta terminal que duplicaba la de La Luz. La de Arinaga tiene capacidad para 90.000 toneladas frente a las 25.000 de Gramelcan. Tiene siete silos horizontales que se pueden subdividir según la necesidad.

Ese año fue reconocido con los Premios Puertos por su trayectoria empresarial y a favor del puerto de Las Palmas.

Delgado fundó Yecasa en los años 60 en Gran Canaria. Durante seis décadas de trabajo convirtió su empresa en un gigante con una facturación anual de 40 millones de euros y una plantilla de 200 personas. Yecasa es el primer grupo granelero de las islas, con una cuota de mercado del 85% y con dos terminales, la de Gran Canaria y una, semiabierta, en el muelle pesquero de Santa Cruz de Tenerife. Ellos son los únicos que transportan, descargan y comercializan. Se encargan de todo el proceso.

La matriz Yecasa tiene cuatro filiales: Yesos Canarios (la fábrica), Gramelcan (terminal), la naviera Canarex (con 10 barcos entre mercantes y graneleros) y el Proyecto Dover. Actualmente opera en Canarias, Cabo Verde, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Senegal, Gambia y Marruecos. En este último país tiene una cantera de sulfato cálcico y en El Aiún explota una mina de arena.

Hace unos años en una entrevista concedida a CANARIAS7 y a cuenta de su proyecto en Arinaga, reconocía que «había trabajado mucho» para llegar a donde estaba y haber convertido su empresa en una de las grandes de Canarias.