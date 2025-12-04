Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vehículo de archivo de la Policía Nacional. EP

Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche

El acusado tendrá que pagar 238.000 euros de multa económica

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:30

Un hombre acusado de un delito contra la salud pública ha aceptado la pena de siete años y medio de cárcel y el pago de 238.000 euros tras ser localizado en un vehículo con 1.037 gramos de cocaína.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2024 cuando la Policía Nacional procedió al registro del vehículo y su conductor al percibir unas «circunstancias sospechosas», indica el fallo judicial, que precisa la droga tenía una pureza del 86 por ciento y su venta hubiera supuesto 60.000 euros.

La Sala concluyó que el hombre tenía en su poder una droga cuya cuantía puede ser calificada de «notoria» y su pureza superaba «con holgura» los límites de 1.500 miligramos, que implicaría el consumo de 7,5 gramos a lo largo de un máximo de cinco días.

En la imposición de la pena se tuvo en cuenta la agravante de que era reincidente y se incluyó también el decomiso de los 1.745 euros que tenía en su poder, de los móviles y destrucción de la droga.

El acusado se encuentra desde el día de su detención en prisión provisional.

