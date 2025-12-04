Ante el aumento de asesinatos en Las Palmas de Gran Canaria: «Es fácil que suban un 100% porque no son habituales» El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez desvía a la Policía Nacional las explicaciones sobre el incremento de la tasa de homicidios

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Como «una gota en el océano». Así entiende el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, el dato de que la capital grancanaria se sitúe a la cabeza de las diez grandes ciudades españolas en cuanto a la tasa de homicidios. El edil entiende que el incremento registrado en el último año (de 0 a 6 asesinatos consumados) responde más a una realidad estadística que a un deterioro real de la inseguridad. «El fondo de la tasa de homicidio debería preguntarse a la Policía Nacional, porque, como saben, el cuerpo de la Policía Local es un auxiliar en la seguridad ciudadana, más enfocado a infracciones administrativas que sí pueden derivar en un delito», contestó, «en cualquier caso, es una gota en el océano. Es muy fácil que la ciudad incremente un 100% en homicidios porque no son normales en Las Palmas de Gran Canaria».

El edil comparó las estadísticas de la capital grancanaria con las de Fuenlabrada (7 homicidios) y refirió la eficacia de la Policía Nacional y el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. «Respecto al dato del homicidio, como usted comprende, la Policía Local no se encarga de eso. Debería preguntarlo en la Policía Nacional, pero yo le puedo garantizar a los ciudadanos que esta ciudad es una de las más seguras de España, que se cometen menos delitos, que hay más policías y que efectivamente ha incrementado la tasa de homicidios y efectivamente también en Las Palmas de Gran Canaria se cometen cinco veces delitos menos que en otros municipios de Canarias», dijo.

Política de seguridad agotada, según el PP

Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, denunció que la capital encabece el número de homicidios por habitante entre las diez mayores ciudades del país y responsabilizó a la alcaldesa Carolina Darias de mantener «una política de seguridad agotada, más pendiente de la propaganda que de la realidad que sufren los vecinos».

Delgado subrayó que «no es normal que una ciudad como la nuestra, mucho más pequeña que Madrid o Barcelona, aparezca en cabeza en asesinatos por habitante. Pasar de 0 a seis homicidios en un año es un síntoma clarísimo de que hay cosas que están fallando en materia de seguridad», explicó.

«Mientras el Ayuntamiento se agarra a la media global para decir que somos una ciudad segura, la realidad es que tenemos más asesinatos, más robos violentos y más miedo a volver a casa de noche. Eso es lo que sufre la gente y no lo que vende Darias en sus comparecencias públicas», apuntó Delgado. D

La portavoz municipal del PPdestacó también el aumento de los robos con violencia que recogen los datos oficiales y que se confirma con los sucesos de los últimos días. El pasado fin de semana, la Policía Nacional detuvo a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un 'tirón' y posterior forcejeo en el Paseo de Las Canteras, en la zona de La Cícer.

«Cuando el Paseo de Las Canteras se convierte en el escenario de robos violentos de madrugada, algo muy serio está fallando en la política de seguridad del Ayuntamiento», insistió la portavoz popular a través de una nota de prensa. Para Jimena Delgado, lo más grave es que ya no se trata solo de una advertencia de la oposición, sino de la propia Policía Local y los sindicatos policiales, que llevan tiempo levantando la voz contra la falta de medios y de efectivos.