Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 4 de diciembre

CANARIAS7 Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por restricciones de tráfico que requieren la vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 4 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-2 KM 21+700 sentido Agaete/LPGC - Guía

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Bacheo

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 61+920 - San Nicolás/Mogán - Mogán

- Aviso: Precaución

- Descripción: Colocar barrera

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 220 KM 3+400 cruce GC-2/Caideros - Gáldar

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Acondicionamiento de cuneta

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h