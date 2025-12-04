Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Corte de carretera en Gran Canaria.
Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 4 de diciembre

Consulta los cortes y afectaciones al tráfico este jueves

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:15

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por restricciones de tráfico que requieren la vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 4 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-2 KM 21+700 sentido Agaete/LPGC - Guía

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Bacheo

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 61+920 - San Nicolás/Mogán - Mogán

- Aviso: Precaución

- Descripción: Colocar barrera

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 220 KM 3+400 cruce GC-2/Caideros - Gáldar

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Acondicionamiento de cuneta

- Fecha inicio: 4 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

