Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
Tras la semana de Black Friday, el puente de la Constitución en Canarias pone una nueva fecha para adelantar las compras navideñas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:30
El domingo, día 30 de noviembre, abrió todo el comercio de Canarias para mantener el pulso del consumo en la semana del Black Friday, como pistoletazo de salida a la campaña navideña, la más larga del año ya que se extiende hasta enero.
Fue el primer día de apertura comercial de estas navidades y seguirá a lo largo de diciembre, con la única excepción del domingo 7. Esa jornada los comercios y tiendas del archipiélago no abrirán porque sí lo harán el sábado 6 y el domingo 8. A lo largo de año en Canarias son diez los festivos en los que se puede abrir. Salvo esa excepción los comercios abrirán sus puertas los domingos 14, 21 y 28 de diciembre.
El domingo 7 sí se abrirá en las zonas turísticas. En el caso de la capital grancanaria hay cinco zonas de apertura, dos durante todo el año y tres solo durante la temporada de cruceros, del 1 de octubre al 30 de abril. Entre otras están la calle Mesa y López y el centro comercial de Las Arenas. En Santa Cruz de Tenerife solo hay una zona turística de apertura comercial que abre todo el año.