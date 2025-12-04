Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El domingo, día 30 de noviembre, abrió todo el comercio de Canarias para mantener el pulso del consumo en la semana del Black Friday, como pistoletazo de salida a la campaña navideña, la más larga del año ya que se extiende hasta enero.

Fue el primer día de apertura comercial de estas navidades y seguirá a lo largo de diciembre, con la única excepción del domingo 7. Esa jornada los comercios y tiendas del archipiélago no abrirán porque sí lo harán el sábado 6 y el domingo 8. A lo largo de año en Canarias son diez los festivos en los que se puede abrir. Salvo esa excepción los comercios abrirán sus puertas los domingos 14, 21 y 28 de diciembre.

El domingo 7 sí se abrirá en las zonas turísticas. En el caso de la capital grancanaria hay cinco zonas de apertura, dos durante todo el año y tres solo durante la temporada de cruceros, del 1 de octubre al 30 de abril. Entre otras están la calle Mesa y López y el centro comercial de Las Arenas. En Santa Cruz de Tenerife solo hay una zona turística de apertura comercial que abre todo el año.