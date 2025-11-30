Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir» La exconsejera valenciana afirma que ella, «en la piel» del entonces presidente, «hubiera cancelado la agenda el día de la dana» y que su «mayor error» fue no decirle que «viniese inmediatamente allí» (al Cecopi)

Burguera, P. Alcaraz y A. Checa Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:16 | Actualizado 23:10h. Comenta Compartir

«Yo en su piel hubiera cancelado la agenda, evidentemente». Con esta contundencia se ha pronunciado este domingo la exconsejera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, sobre lo que hubiera hecho ella el 29 de octubre de 2024, día en la que una fatal riada arrasó la provincia de Valencia causando la muerte de 229 personas y daños materiales por valor de casi 18.000 millones de euros, en caso de haber sido presidenta de la Generalitat.

La máxima responsable del servicio de Emergencias valenciano ha recordado en su primera entrevista tras más de un año de la catástrofe para el programa de televisión 'Salvados' de La Sexta que el propio jefe del Consell, Carlos Mazón, ya ha reconocido que se equivocó al no haber cancelado su agenda el 29-O. Echando la vista atrás y amen de pedir disculpas a las familias de las víctimas -«no puedo decirles otra cosa por no haber podido hacer más..., lo siento», decía emocionada, hace un epílogo de lo ocurrido aquella trágica fecha y sobre si podría cambiar algo. «Mi mayor error esa tarde fue no haberle dicho a Mazón que viniese inmediatamente allí, porque creo que debía haber estado, que fue su mayor error», dijo con firmeza.

Durante la entrevista ha desvelado algunas claves sobre el seguimiento de la emergencia que hizo el Gobierno valenciano y, sobre todo, sus estamentos más altos la mañana de la tragedia. Según ha explicado Pradas, ya en la mañana del día de autos, ella traslada al pleno del Consell que el temporal estaba ocasionando problemas en la comarca de la Ribera Alta, donde la gran cantidad de lluvia estaba provocando rescates. A raíz de esta circunstancia, ha asegurado que Mazón les pidió que le siguieran informando.

La exconsellera ha comentado que a las 13:00 horas del 29-O, el entonces presidente no le cogió el teléfono y sostiene la teoría de que se trataba de una casualidad y que estaría haciendo unas declaraciones o inmerso en una reunión. Al no poder establecer contacto directo con Mazón en ese momento, Pradas abre una serie de comunicaciones por mensajería en las que le informa de que se han decretado las alertas hidrológicas sobre el río Magro y el barranco del Poyo. «Me dijo que perfecto, que le fuera diciendo», señala y, ya sobre el mediodía, es el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien le dice: «Mazón está de actos. Me vas informando a mí».

«Imagino que las cosas que yo le iba contando a Cuenca se las informaría al presidente», supone la responsable de Emergencias durante la dana. Pradas ha llegado a afirmar en la entrevista que hubo un momento en el que el jefe de gabinete del presidente le deja entrever que le había transmitido al jefe del Consell la información que ella le había comunicado sobre la evolución del temporal y las inundaciones.

«Mazón no me dijo dónde estaba»

Salomé Pradas relata también que, conforme van pasando las horas y se desarrolla el Cecopi -el centro de coordinación de emergencias- sin que la comunicación con Carlos Mazón fuera fluida, la entonces consellera relativiza lo que pudiera aportar el president de la Generalitat frente a la devastación que ya estaba generando la dana. Pradas niega que esperase instrucciones de Mazón, especialmente a partir de que el mensaje de Es-Alert va tomando forma.

«Al señor Mazón no le esperé para nada. Era absurdo, si no me cogía las llamadas y no sabíamos si iba a venir.», argumenta Pradas, quien recuera que «me llama él a mí a las 20.10 horas para decirme que está viniendo al Cecopi». No es en ese momento, cuando falta un minuto para mandar el Es-Alert, cuando Pradas informa al entonces president de que iba a enviarse el mensaje a los móviles, sino 23 minutos antes.

La que entonces era máxima responsable del Cecopi durante la dana explica que «a las 19.47 ya le había informado de que se iba a enviar el mensaje». «Yo me imagino que él se activa ahí, porque después hizo unas llamadas al personal de su gabinete y de protocolo. Es en ese momento cuando empieza a actuar, es cuando él reacciona y llama a su equipo y me imagino que para preparar su desplazamiento al Cecopi», considera la exconsellera.

Pradas afirma que durante octubre pasado y conforme se acercaba el primer aniversario de la dana «el señor Mazón comenzo a dar entrevistas y dijo cosas que no eran verdad; entonces me armé de valor para decirle por teléfono que quería que dijera la verdad, que no lo hiciera por mí, sino por las victimas y que contara qué habia hecho ese día y que yo le había informado de cada paso del Cecopi. Mintió cuando negó que yo le había informado de que íbamos a enviar el Es Alert, y dije por ahí no voy a pasar».

«A mí no me contó dónde estaba cuando no me contestaba y él dijo que ya lo habia contado. No me dijo dónde estaba. Yo necesitaba saber por qué no me había respondido. Todavía llevo mal ese momento en que estamos en los peores minutos de la emergencia, cuando nos dicen que va a reventar la presa y no puedo contactar con el president», asegura Pradas.

Muy molesta con la CHJ

Pradas señala que en relación al Cecopi,su principal disconformidad es con Miguel Polo, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que gestiona las cuencas de los ríos en esta región. De ahí que no le apeteciera ni llamarle. «En el Cecopi no habían ingenieros hidráulicos como los del CHJ. A mí no me apetece hablar con él porque estaba enfadada. Polo no paraba de titubear esa tarde. Pedí que le llamaran para hablar de Forata. La tensión era máxima. Reaccioné así y pido disculpas. Necesitaba que Polo nos informase y fue cuando le llaman y dice que en 13 horas, no, en dos horas se podía desbordar Forata. El tiempo me ha dado la razón de por qué estaba resquemada con Polo», relata.

Para la exconsellera -recuerda con gesto serio en la entrevista-, «el mayor fallo en todo el día es que no teníamos información real, de Aemet y de la CHJ, de lo que pasaba en la zona del barranco del Poyo».

Respecto a lo que sabían los bomberos, Pradas asegura que «allí estaba el jefe superior del Consorcio de Bomberos (Basset) y no trasladó nada, no se habló del barranco del Poyo». En relación al aluvión de llamadas al 112 y la falta de transmisión de esas reclamaciones de los usuarios, «tendrá que ser Suárez quien expliqué por qué no llegó esa información de las llamadas del 112. Las llamadas no nos llegaban y de lo que se fiaba el Cecopi es de lo que nos llegaba desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la CHJ, y no nos avisaron verbalmente, sino por email a las 18.45 cuando ya había llegado el gran tsunami».

Movimiento de la UME

Pradas también ha aseverado que en Presidencia eran conocedores de la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a Utiel o de la convocatoria de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para las 17:00 horas en l'Eliana. «Había interés en estar informados pero no constaté la preocupación más allá de que siguiera informando», concluye.

Pradas apunta a las predicciones a la baja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la hora de afrontar la preemergencia. «El día 28, es algo que no sabe la gente, nos acostamos en alerta amarilla, y con pronósticos de entre 150 y 180 litros», recuerda.

La ex consellera también declara que las medidas preventivas adoptadas por las universidades y los ayuntamientos no eran exageradas ante los datos públicos ya existentes. Ya sobre las acciones de carácter reactivo, como el SMS de alarma masiva, la exconsellera lamenta no haber tenido conocimiento de su protocolización a la hora para haberla lanzado antes, pero ha afirmado que esa hoja de ruta no existe: «Ojalá hubiéramos tenido protocolos, pero no existe un protocolo de Es Alert, un año después sigue sin existir».

«Sánchez fue inhumano, indigno de un presidente», censura la exconsejera valenciana Salomé Pradas, respecto a la coordinación y relación con el Gobierno central el fatídico día de aquella dana, afirma solo habló con un secretario de Estado. «Si Mazón habló con el presidente Sánchez, a mí no me lo dijo», señala la exconsellera valenciana, también muy disconforme con la ayuda prestada por parte del Ejecutivo desde el primer minuto. «En el Cecopi, como codirectora, estaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ella sabía que necesitábamos todos los medios y más. Creo recordar que el señor Sánchez dijo una frase que es difícil que los valencianos olvidemos jamás. Yo no daba crédito al escuchar al presidente del Gobierno decir que si necesitábamos más recursos los pidiéramos. Me pareció una manifestación del presidente inhumana y nada digna de un presidente del Gobierno de España. Sabía perfectamente que los necesitábamos todos y nos los dio a cuentagotas», asegura Pradas claramente molesta con aquella actuación. La que fuera responsable del Cecopi el día de la dana cree que el nivel 3 de emergencia debía haberse puesto en marcha por activa (que lo hubiese pedido la Generalitat) o que, por pasiva y de oficio, lo hubiera hecho el propio Gobierno central. «Viendo el desastre humano, social, material, con los coches amontonados, con la gente sin poder entrar en sus casas...-recuerda apesadumbrada- si eso no es una emergencia nacional... el Gobierno tiene muchísimos más medios: el Ejército, la UME, helicópteros, ingenieros... ¿Cómo es posible que el presidente estuviera en la India y no cogiera un avión para estar al día siguiente, o que cuando viniera a l'Eliana y ni nos hablase a los que habíamos estado en el Cecopi?».