La criminalidad sube en Canarias: termina septiembre con 25 homicidios y más de 80.000 infracciones penales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 16:17

La criminalidad subió un 3,3% en Canarias en los nueve primeros meses del año, desde enero hasta septiembre, el triple del dato registrado en el resto de España (1%), con un llamativo aumento de los asesinatos y homicidios, que pasaron de diez a 25 (+150%). Por el contrario, bajaron las agresiones sexuales con penetración en un 18,5%, dato que contrasta con el aumento del 4,6% registrado en el dato nacional.

Así se desprende del Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior, que cifra en 83.358 el número de infracciones penales registradas en las islas en los nueve primeros meses de este año, frente a las 80.707 del año anterior.

Solo La Gomera y La Palma terminaron el tercer trimestre con menos infracciones penales que en 2024, en concreto con disminuciones del 13,8% y 6,7%. En cambio, la criminalidad repuntó en todas las demás islas: un 12,7% en Fuerteventura, un 8,4% en El Hierro, un 4,3% en Lanzarote y un 2,8% tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

Los que más crecen son los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se disparan un 150% hasta 25, seguidos de secuestros (+100%), ciberdelitos (+22%) y homicidios y asesinatos en grado de tentativa (+13,9%). Por el contrario, bajaron las agresiones sexuales con penetración (-18,5%), el robo de vehículos (-11,8%) y delitos contra la libertad sexual (-10,1%).

En general la criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.