El PP de Canarias exige al Gobierno central respuesta inmediata ante el aumento de la criminalidad Carlos Sánchez interpelará en el Congreso a la secretaria de Estado de Seguridad para exigir mayor protección y control efectivo de fronteras

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 15:16

El Partido Popular de Canarias ha denunciado este martes la falta de actuación del Gobierno de España ante el incremento de riesgos asociados al crimen organizado, el tráfico de personas y el narcotráfico, reclamando una respuesta urgente que refuerce la seguridad nacional y el control efectivo de las fronteras marítimas del Archipiélago.

Así lo planteará el Grupo Popular el próximo jueves en la Cámara Baja, en una interpelación a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, según lo ha anunciado el diputado Carlos Sánchez.

El portavoz popular advierte de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están afrontando «una crisis migratoria y de seguridad sin precedentes» con medios insuficientes. «Los agentes se dejan la piel cada día, pero no pueden luchar solos contra las mafias que operan en el Sahel y África subsahariana, ni contra las redes que controlan las rutas migratorias, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Necesitan apoyo, recursos y presencia de Europa», señaló.

Sánchez recordó que diversos informes internacionales muestran que las organizaciones que trafican con personas mantienen vínculos directos con el terrorismo y el narcotráfico. «En Mali, Níger o Burkina Faso los vínculos entre el movimiento de migrantes y los grupos terroristas son estructurales. Y parte de esas rutas convergen en Canarias. Es un riesgo real y no puede seguir ignorándose. No se trata de alarmar, sino de pevenir».

«Hablamos de un riesgo directo para Canarias»

El diputado aseveró que se han detectado casos de individuos con historial de combate en grupos extremistas que han llegado a Europa por vía marítima: «Hablamos de un riesgo directo para Canarias y para todo el territorio nacional. No se puede seguir mirando hacia otro lado».

Además, citó el análisis de riesgo de 2025–2026 de Frontex, en el que la agencia europea advierte que personas con intenciones potencialmente maliciosas pueden mezclarse entre los migrantes irregulares y entrar en Europa sin ser detectadas. «Frontex lo ha dicho claramente. Los riesgos existen, están identificados y se multiplican cuando no hay medios suficientes. ¿Qué hace el Gobierno de España para impedir que estas infiltraciones lleguen a nuestras Islas?», preguntó.

Sánchez denunció que, pese a contar con una de las rutas migratorias más activas y peligrosas del mundo, Canarias no dispone ni de un dron, ni de una aeronave ni de un solo barco de Frontex operando de forma permanente. «La agencia europea tiene más de 2.000 agentes -que serán 10.000 en 2027-, cuenta con aviones, helicópteros, sistemas de vigilancia avanzados, radares y drones. ¿Por qué Canarias no recibe ninguna de esas capacidades? ¿Por qué el Gobierno se niega a solicitar un despliegue integral?»

17.000 llegadas por vía irregular en 2025

Además, recordó que, aunque el año cerrará con cifras inferiores a las de los dos ejercicios anteriores, más de 100.000 personas han llegado al Archipiélago por vía irregular en los últimos tres años, y cerca de 17.000 solo durante 2025. «Una cifra así ya es motivo suficiente para reforzar la frontera sur de Europa. Y, sin embargo, seguimos igual, sin medios europeos y con los agentes desbordados».

El diputado también alertó sobre «los crímenes atroces» cometidos en travesías marítimas y documentados por las autoridades. «Hablamos de torturas, palizas, violaciones grupales, asesinatos y de personas —incluidos niños— arrojadas al mar, y preguntó si «estamos persiguiendo de forma efectiva estos delitos o los criminales se benefician de lagunas legales en alta mar».

Por último, Carlos Sánchez insistió en que la frontera sur de Europa «no puede seguir tratándose como un problema secundario». «Canarias necesita protección, medios y presencia europea. No podemos permitir que las mafias sigan dictando las rutas migratorias ni que los riesgos para la seguridad nacional sigan creciendo sin respuesta. Sin seguridad no tenemos libertad», concluyó.