Chacho Tú: «Somos diversión y locura y la gente nos quiere así»

En la final del concurso de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año pasado, Los Chacho Tú convirtieron el parque de Santa Catalina en la Fábrica de Moneda y Timbre con su interpretación de La Casa de Papel, en la que más de un afortunado o afortunado pudo hacerse con los 'billetes' que derramaron sobre el parque pero... ¿con qué sorprenderán en esta nueva era del carnaval capitalino?

Juan Manuel García, conocido como 'Upi', presidente y fundador de Los Chacho Tú cree que «la gente se va a sorprender este año. Las críticas y el humor van a estar aseguradas con nosotros pero ahora hay que esperar para averiguar de qué forma», desvela. Estas «sorpresas» de las que habla Juan Manuel García serán descubiertas el próximo lunes 29 de enero, día en el que se suben al nuevo escenario del Puerto.

La murga, fundada en el barrio capitalino de Schamman hace 21 años, ocupa el último puesto de la primera fase y «si todo va bien» volverán a subirse el sábado 3 de febrero para la gran final. Pero eso no le preocupa a su presidente, quién afirma que lo que esperan llevarse de estas fiestas es «el aplauso de la gente y que entiendan que las críticas no van a malas. Somos diversión y locura y la gente nos quiere así».

84 componentes Historia Fundada en 2003, este año van a celebrar su 21 aniversario en los carnavales de la capital grancanaria.

Director Javier Guerra Fez.

Palmarés Los Chacho Tú han logrado varios galardones. En 2004 se llevaron el tercer premio de vestuario; en 2011 lograron el segundo de interpretación y el año siguiente se llevaron el tercero, mismo premio que consiguieron en 2023.

Antes de llenar con sus cánticos y sus voces el nuevo recinto, Los Chacho Tú llevan preparando su actuación «desde verano», aunque su presidente asegura que el motivo de empezar en una fecha tan temprana, era por «verse las caras». «Desde hace uno o dos meses que la cosa se puso seria, estamos yendo a ensayar cuatro días por semanas y, en general, estamos una hora y media o dos horas, pero si hay que salir más tarde, pues se sale», apunta.

Las ansias de volver

'Upi' habla por todos los murgueros con los que comparte filas cuando dice que «los nervios están a flor de piel». El fundador garantiza que ahora «los ensayos se disfrutan mucho más, ves a los chicos con sonrisas y se nota en las miradas que ya sienten ansias de volver a cantar delante de miles de personas. Estoy seguro de que van a aprovechar al máximo los treinta minutos».

En los carnavales pasados, el tiempo encima de la plataforma se vio disminuido para estas agrupaciones, y eso no gustó mucho en el mundo murguero. Este año, algo que «no termina de agradar» a Los Chacho Tú es la nueva medida de añadir uno de los temas de la fase en la final: «No estamos muy contentos con la decisión que se tomó de añadir uno de los dos temas de la fase en la final. Nos habían dado la opción de decidir cuántos temas se interpretaban y por goleada se votó que dos temas en las fases y uno en la final, pero se estableció que serán dos temas en fase y uno de esos dos temas se llevará a la final. Pero bueno, nosotros haremos lo que se nos pide de la mejor forma posible», manifiesta el presidente.

Vibrar con Los Chacho

Los Chacho Tú no entienden la vida sin el carnaval y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se entiende sin esta murga histórica, que además celebra su 21 aniversario. Dentro de esta agrupación, perduran cuatro murgueros desde los inicios de su historia, siendo uno de ellos su presidente 'Upi'. Mientras que otros se han estrenado en estas fiestas como un Chacho Tú o proceden de otras murgas. Para ellos no importa de donde vengas, lo que les interesa es que todos vibren con la murga que está y que estará siempre de moda.