Los Legañosos: «El carnaval se vive con una ilusión especial»

Son ya 43 años de historia los que cumple este 2024 la murga Los Legañosos. Desde Carrizal, el grupo está dispuesto a hacer disfrutar al público en el escenario de 'Los Carnavales del Mundo' de Las Palmas de Gran Canaria. Actuarán en penúltima posición en la tercera fase el próximo 31 de enero en la nueva ubicación, en el Puerto. Se trata de un puesto que afrontan «muy contentos», como comenta el director del grupo, David Zurita. «Cantaremos antes del veredicto, por lo que esperamos que en el recinto haya bastante gente, que el ambiente esté calentito. Con nuestra actuación queremos agradecerle el apoyo a la afición y, además, buscar el pase a la final», cuenta.

Los Legañosos se ven en su local una vez en semana desde junio y, en septiembre, «empezó el ajetreo». No obstante, Zurita no cree «en los ensayos matadores. Son directos, no son machacones. Así, rindes más».

79 componentes Historia Fundada en 1981, la murga se formó gracias a un grupo de amigos que tenía el deseo de reivindicar las necesidades del municipio

Director David Zurita

Algunos premios Primer premio de interpretación: 2016. Segundo premio: 2014, 2015 y 2020. Tercero: 2008 y 2019.

Entre sus 79 componentes, que acuden desde Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Agüimes o Ingenio, hay nuevas incorporaciones. «Este año hemos tenido un tironcito y más gente ha querido confiar en el proyecto. La verdad es que nos contagian su alegría y han traído aire fresco», apunta el dirigente, que destaca que ocho murgueros vivirán este 2024 lo que es subirse al escenario del carnaval por primera vez. Él ya ha estado presente en 20 ediciones, pero confiesa que cada una de ellas ha sido única: «Los nervios son los mismos, las ganas de agradar son las mismas, pero siempre se vive con una ilusión especial».

En esta ocasión interpretarán letras compuestas por Adrián Ramírez e Isidro García, componentes de la murga, «chicos de la casa» que llevan más de 10 años en la formación. «Como siempre tendremos crítica social, que eso nunca nos puede faltar. Tocamos temas actuales y criticamos, pero de forma simpática, desde el humor. Así, queremos que el público se divierta, pero que también se quede con el mensaje», relata Zurita.

Minutos de actuación

Este año las actuaciones de las murgas vuelven a su duración habitual: serán 30 minutos los que tendrán para defender sus letras. Los Legañosos aplauden el regreso de la media hora: «En 2023 nos recortaron cinco minutos. Es verdad que, al final, puedes cantar lo mismo, pero lo haces más apurado, lo que no favorece, todo es a la carera. Así que volver al formato de siempre nos alegra muchísimo».

El vestuario es uno de los elementos más importantes sobre las tablas. «Quien conoce la murga sabe más o menos la línea a seguir de nuestros disfraces. Este año la expectativa es buena. La idea del disfraz surgió en el carnaval de Carrizal de 2023. Es elegante y da pie a una de las canciones del repertorio», adelanta Zurita. En este caso, los diseñadores vuelven a ser Antonio Ceballos y Dito Martín, artesanos de Ingenio con los que cuentan desde hace más de diez años. Además, los complementos del atuendo son obra de los componentes, ya que, como el director define, son un grupo «muy artesano».

Antes de pintarse la cara y darse un toque de purpurina, Los Legañosos realizan diferentes actividades mientras esperan que llegue febrero. De hecho, ponen en marcha diferentes campañas solidarias. La última fue una recogida de juguetes y de alimentos. «Hacemos todo lo que esté en nuestra mano para colaborar y siempre estamos abiertos a ayudar cuando alguien lo necesite», destaca Zurita.