Operación Yéremi: Los indicios, uno por uno

El Rubio tiene una motivación:

Cuenta con los medios materiales:

Tiene conocimiento del barrio:

Se establece la ventana de oportunidad:

Según el testimonio de la última persona que vio al menor –Pedro Iván L. R. cuando venía de comprar del asadero Pío Pío– y cuando los familiares lo fueron a buscar al solar y no estaba, la misma se determinó en cuatro minutos, es decir, desde las 13.44 hasta las 13.48 del 10 de marzo de 2007. El testigo, que tenía once años en la época, hizo una descripción de un hombre de 30 a 40 años, barba de varios días, raza blanca, pelo curtido, con gorra tipo visera y posiblemente gafas de sol, que coincide con el Rubio.

Queda acreditado que estaba en el lugar:

Niega que merodease la zona días antes:

Le dijo a su pareja un detalle de las gafas:

Los investigadores contaban con el testimonio de la expareja sentimental de Juan Ojeda Bordón el Rubio, Josefa Rafaela G. H. que acreditó que durante bastante tiempo, el acusado fue haciendo manifestaciones en las que decía tener conocimiento de la vestimenta del menor y de circunstancias que no conocía nadie. Una de ellas correspondía a las gafas que Yéremi llevaba en el día de la desaparición y que no eran las que tenía en la famosa foto de los carteles. Las que usó el niño en el instante de su rapto eran de color azul y verde como le dijo el Rubio a su novia. También contó la testigo que las relaciones íntimas entre ambos no se encuadraban dentro de parámetros normales y tenían episodios de impotencia, no soportaba que le tocasen, etcétera, hechos que con compatibles con un individuo que ha sufrido abusos sexuales en su ámbito familiar.