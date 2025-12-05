Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025
Episodio de calima en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Canarias se prepara para un puente empañado por la calima y la Aemet anuncia un repunte del calor

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología indica una subida de las temperaturas de cara al próximo fin de semana, que coincide con el puente de la Constitución. Para este viernes, no se espera aún la calima, pero esto cambiará con el paso de los días.

La jornada comenzará con predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste con baja probabilidad de alguna precipitación débil durante la madrugada. En el resto de zonas, intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día.

El sábado y el domingo se empezará a notar la calima, con concentraciones que podrán ser significativas en superficie y esto causará un ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas sufrirán pocos cambios.

El lunes los cielos estarán poco nubosos en general con algún intervalo de nubes altas y la calima seguirá presente así como el aumento de las temperaturas máximas. En cuanto al viento, será flojo en general con predominio del sureste.

El tiempo por islas

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas sin cambios o con algún ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Arrecife: 17º-23º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas en ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 17º-23º

Gran Canaria

Por la mañana, nuboso en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde tenderá a intervalos de nubes medias y altas en toda la isla. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas con algún ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste en costas, y del este o sureste en medianías y zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 19º-22º

Tenerife

Por la mañana, nuboso en la vertiente norte y suroeste, poco nuboso o despejado en el resto. Por la tarde y noche intervalos de nubes medias y altas y sin descartar lluvia débil en zonas altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. En costas, viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste que amainará a flojo por la tarde. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 18º-21º

La Gomera

Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste tendiendo a flojo tras el mediodía. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 19º-23º

La Palma

Nuboso en el norte y este sin descartar lluvia débil de madrugada. Poco nuboso en el resto con algún intervalo en la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en la zona de El Paso y en extremos sureste y noroeste. En medianías y zonas altas rolará a este y sureste durante la tarde.

Santa Cruz de La Palma: 16º-21º

El Hierro

Durante la mañana, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto, que tenderá por la tarde a intervalos de nubes medias y altas. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. En medianías y zonas altas rolará a sureste durante la tarde.

Valverde: 13º-15º

