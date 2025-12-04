Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad La alcaldesa, Carolina Darias, activa el encendido de la iluminación navideña de toda la ciudad

La alcaldesa, Carolina Darias, con la niña que interpretó a Noelle, en el momento del encendido de la iluminación navideña en Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:50 | Actualizado 21:14h.

El lema de las fiestas, 'Sueña la Navidad, ya es real. Desde la noche de este jueves, Las Palmas de Gran Canaria se ilumina con un diseño de luces inédito.

La cuenta atrás de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, llegó después de una emotiva obertura que dio vida al cartel del año. Noëlle, la protagonista de la imagen, dejó de ser una ilustración para dar la bienvenida a las fiestas y compartir con Darias ese momento especial, así como con el numeroso público asistente a la plaza de Santa Ana, entre los que se encontraba el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y otros miembros de la Corporación.

La obertura reunió a un sinfín de personajes que representaban reinos fantásticos: osos y juguetes, soldaditos de plomo, cajas de música, dulces y, entre todos ellos, la pequeña Noëlle que recorrió la plaza justo antes de que Santa Ana encendiera simbólicamente la ciudad al completo. Después, Nía, David Afonso y Alexia Rodríguez y en otros arropada por niñas y niños, regalaron un repertorio musical propio de la época.

El aforo se llenó pronto y mucha gente que llevaba dos horas haciendo cola se quedó sin asiento, lo que provocó algunas quejas ciudadanas.

Más de 4 millones de luces led, llamativos decorados en Santa Ana, Santa Catalina, Triana, Mesa y López, la plaza de España, La Puntilla o Juan Rejón; espectáculos de luces en tres puntos de la ciudad y escenarios navideños en los barrios, se ponen a disposición de la ciudadanía y dan luz a un intenso programa de actos.

Con toda la maquinaria en marcha, porque también la Ciudad de la Navidad de Santa Catalina quedó inaugurada anoche, Las Palmas de Gran Canaria ya disfruta de sus navidades. En Santa Catalina, el escenario quedó estrenado por Los Salvapantallas. Allí abrieron las casetas de adquisiciones, la feria y las atracciones. A partir de estos instantes, la sucesión de Djs y grupos locales pondrán ritmo y alegría.

Las pequeñas y pequeños podrán disfrutar de talleres y actividades las tardes de sábado y matinales de domingo. Para el Ayuntamiento son el alma de estas celebraciones y hasta el videomapping que llegará a la fachada de la catedral los días 18, 19 y 20 de diciembre serán creaciones de las niñas y niños que participen en esta iniciativa artística. Hasta el 12 de diciembre las familias interesadas pueden recoger una plantilla con la silueta de la catedral en la calle Perojo 38, a través de la empresa que presta el servicio, Graff Mapping. Los diseños se entregarán hasta el 15 de diciembre en el mismo sitio y, entre todas las fantasías recibidas, las escogidas serán proyectadas como grandes obras de arte.

Desde el Consistorio, insisten en que el programa actualizado está disponible en lpacultura.com. Allí podrán consultarse actos y horarios de cada iniciativa.

En cualquier caso, invitan a sumarse a los espectáculos lumínicos de Triana, Santa Ana y La Puntilla cada día a las 19.30; viernes, sábados y domingos también a las 20.30 horas. Igualmente recuerdan que el mercado de Santa Catalina abrirá, desde su inauguración este jueves, los lunes y viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; los martes, miércoles y jueves solo de tarde, de 16.00 a 21.00 horas; y los fines de semana de 11.00 a 21.00 horas, los sábados, y de 11.00 a 18.00 horas, los domingos. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el Mercado de Navidad permanecerá abierto de 16.00 a 21.00 horas. El 24 y 31 estará cerrado.

Ausencia de bomberos

La portavoz del PP, Jimena Delgado, denunció que el gobierno de Carolina Darias se vio obligado a contratar bomberos privados para garantizar la seguridad del gran encendido de la Navidad y otros actos multitudinarios, ante la falta de efectivos en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

Desde la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda denunció que «la alcaldesa sigue en la línea de privatizar el servicio de bomberos en los eventos sin que haya resuelto los problemas organizativos».

Recordó que los agentes no refuerzan porque el gobierno no acepta resolver el problema organizativo y que si «esto sigue así, iremos a exigírselo en una manifestación en el pleno de diciembre». Ojeda detalló que la solución propuesta por los bomberos no cuesta dinero a la ciudad.