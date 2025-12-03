Todos los secretos del encendido de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria, al descubierto La ciudad se ilumina a las 20.00 horas de este jueves desde Santa Ana

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:14

La capital enciende este jueves por la noche su Navidad. Aunque la fiesta ha ido prendiendo en los barrios, la cuenta atrás de Santa Ana permitirá iluminar las más de 4 millones de bombillas LED que se han distribuido por buena parte de Las Palmas de Gran Canaria.

El acto de encendido de las luces navideñas, que protagonizará la alcaldesa, Carolina Darias, contará, como novedad, con una obertura teatralizada de un cuarto de hora en que una niña, Noel, entrará en la Navidad a través del mundo de los sueños.

A partir de las 20.00 horas, la plaza de Santa Ana quedará en completa oscuridad. Y de las sombras irán surgiendo reinos y personajes que servirán para articular una historia que recibirá la Navidad, acompañado todo ello por un juego de luces, proyecciones y fuegos artificiales.

Esta obertura dará paso a la cuenta atrás del encendido, que hará brillar todo el entorno de Santa Ana. Ahí la regidora dará el relevo a la cantante Nia Correia, que ofrecerá un concierto navideño.

El acto contará también con la interpretación de villancicos por parte del cantante David Afonso y con la participación de la escuela artística de Alexia Rodríguez.

Debido a la afluencia de personas que hubo en el acto de encendido el pasado año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dispondrá en esta ocasión de dos pantallas (una en la plaza del Pilar Nuevo y otra en Triana, a la altura de la calle Domingo J. Navarro) para que pueda seguirse el encendido desde allí, en caso de que ya no se pueda acceder a Santa Ana.

«El año pasado el concierto era parte del encendido, pero este año hemos ido un paso por delante y hemos metido lo que es una obertura antes del encendido», explicó el director artístico de la fiesta, Josué Quevedo, «va a ser un encendido muy bonito, un encendido muy infantil y donde todos vamos a ser niños, que es de lo que se trata, ilusionarnos y soñar la Navidad en grande en Las Palmas de Gran Canaria».

Darias resaltó que «ya el año pasado tuvimos una Navidad muy diferente a la Navidad que venía sucediendo en las Palmas de Gran Canaria y lo que hemos hecho este año es seguir esa senda» y recordó que en este 2025 la fiesta partió desde los barrios hacia el centro de la ciudad.

Así será la ciudad de la Navidad en Santa Catalina

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, detalló que una hora antes del encendido de las luces de Navidad en Santa Ana se procederá a la inauguración de la 'Ciudad de la Navidad' que se ha montado en la trasera del parque de Santa Catalina.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se especifica que el entorno de la plaza de Canarias estará decorado con árboles, decenas de cascanueces, caballitos de carrusel, figuras con formas de piruleta y arcos y motivos ornamentales transitables con tecnología LED.

En la misma comunicación se aclara que la 'Ciudad de la Navidad' de Santa Catalina contará con «un coqueto mercado navideño con setenta casetas de madera que ofertan un variado catálogo de productos como regalos, juguetería, decoración, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética o repostería; así como con una feria atracciones, una pista de patinaje sobre hielo, una zona gastronómica, el escenario que acogerá diferentes propuestas musicales y culturales, y una Casa de la Navidad que abrirá a partir del sábado» para que los niños y niñas depositen sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos.

Los puestos del mercado de Santa Catalina abrirán, desde su inauguración este jueves, los lunes y viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; los martes, miércoles y jueves solo de tarde, de 16:00 a 21:00 horas; y los fines de semana en horario corrido de 11:00 a 21:00 horas, los sábados, y de 11:00 a 18:00 horas, los domingos. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el Mercado de Navidad permanecerá abierto de 16:00 a 21:00 horas. El 24 y 31 estará cerrado.

En cuanto a la feria, las atracciones estarán funcionando de lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas, los viernes de 16:30 a 23:00 horas, los sábados de 11:00 a 23:00 horas y domingos de 11:00 a 21:30 horas.