Nía trae la magia de la niñez al concierto tras el encendido navideño de Las Palmas La cantante ofrecerá un concierto dando por inaugurada la navidad en la capital grancanaria

EFE Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

La cantante grancanaria Nía traerá la noche de este jueves la magia de la niñez al concierto que ofrecerá tras el encendido de la iluminación navideña de Las Palmas de Gran Canaria en La plaza Mayor de Santa Ana, con el que se inauguran estas fiestas en la capital de la isla.

«Lo que va a pasar hoy va a ser emocionante. Se van a vivir recuerdos» y «van a pasar cosas en el escenario que me llevan a cuando era pequeña», ha dicho durante la presentación del concierto a la prensa la artista y exconcursante de Operación Triunfo que este año dará por cuarta vez las campanadas en Canarias.

Nía ha explicado que se trata de un concierto de canciones de Navidad pero que también tendrá su esencia y cantará alguna de sus canciones: «al final también es mi identidad y creo que es un enclave perfecto para hacerlo».

En ese sentido, la cantante se ha mostrado «muy feliz» y «superilusionada por todo lo que va a pasar hoy» al mostrar su alegría por actuar en casa.

«Muchos artistas dicen que no son valorados en su lugar de nacimiento», pero «en mi caso se me valora mucho. Al salir de Operación Triunfo me costó mucho empezar a hacer conciertos y aquí en casa no he parado«, ha declarado.

El concierto tendrá lugar tras el encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria, un evento que comenzará a las 20.00 horas con una obertura que «nos llevará a distintos reinos y personajes con un mundo de ilusión y un mundo de magia para adentrarnos en la Navidad«, ha declarado la alcaldesa Carolina Darias durante la presentación del evento celebrada en el Hotel Cordial.

La alcaldesa ha destacado que llevan trabajando en esta inauguración de la Navidad 2025 «desde hace mucho tiempo, con mucha planificación, con mucho rigor, con mucha ilusión y con mucho cariño» y ha señalado su convencimiento de que el concierto de Nía será «uno de los momentos mágicos de esta noche».

Tras la obertura, tendrá lugar la cuenta atrás para proceder al encendido del alumbrado navideño y, una vez iluminada la ciudad, se celebrará el concierto de Nía que tendrá una duración de en torno a una hora.

Debido a la gran afluencia con la que cuenta este evento, el Ayuntamiento ha habilitado dos puntos de acceso para que la ciudadanía pueda asistir al encendido, que también tendrá lugar en la calle Mayor Triana, y al concierto.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha explicado aquellos que lleguen y se encuentren ya la plaza llena podrán acceder por la plaza de Pilar Nuevo y tener así «una alternativa para para poder verlo y disfrutarlo en familia y generar ese recuerdo en un montón de niños«.

El otro punto estará en la calle Mayor de Triana, a la que se podrá acceder por la calle Domingo J. Navarro, que también se encenderá «con una espectáculo lumínico y con unas luces casi como no las ha tenido nunca«, ha manifestado el concejal.

Íñiguez ha recomendado utilizar el transporte público para acudir a estos eventos y ha indicado también que a las 19.00 horas se abrirá la feria de la Navidad en el parque de Santa Catalina.