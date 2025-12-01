UD Las Palmas - Mirandés: horario y dónde ver en televisión el partido Los amarillos se medirán en la jornada 17 al conjunto burgalés el lunes 8 de diciembre

La UD vuelve al Estadio de Gran Canaria para recibir al Mirandés el próximo lunes 8 de diciembre.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

La UD Las Palmas buscará mantenerse en la zona de ascenso este próximo lunes 8 de diciembre en la jornada 17 de la Liga Hypermotion. Ubicado en la cuarta plaza pese a la derrota en Castellón, los amarillos buscarán un nuevo triunfo ahora ante el Mirandés en el Estadio de Gran Canaria.

El partido entre el amarillos y burgaleses se jugará el lunes, desde las 17.00 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV en sus distintas plataformas, como Movistar.

Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.