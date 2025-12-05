Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl

CANARIAS7 Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El puente de diciembre vuelve a coincidir con días festivos que afectan a la apertura de supermercados. Este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, muchos consumidores buscan saber qué tiendas permanecerán abiertas para hacer sus compras habituales o adelantar compras navideñas.

Para poder planificar el puente sin que pille por sorpresa, te contamos los horarios de los supermercados de Canarias que permanecerán abiertos el 6 de diciembre.

Hiperdino

Los horarios de apertura de los supermercados y tiendas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express varían entre las 8:00 y las 22:00 h. En todas las islas se han anunciado aperturas para el sábado 6 de diciembre, pero varía en función de la localización. Sin embargo, el último festivo del puente de diciembre, los supermercados experimentarán cierres, aunque también varía por tienda.

Horarios de los sipermercados Hiperdino en Gran Canaria los días 6 y 8 de diciembre de 2025

Spar

Cada supermercado Spar variará su horario dependiendo de la localización. Su hora de apertura se establece entre las 8:00 y las 9:00 h, y la de cierre en día festivo como es el 6 de diciembre, puede variar desde las 15:00 hasta las 22:00h.

Mercadona

Mercadona mantiene su horario habitual de 9:00 a 21:30 h este sábado 6 de diciembre. Los compradores se verán afectados por el cierre de sus supermercados exclusivamente el lunes, 8 de diciembre, tal y como ha confirmado la empresa.

Carrefour

Los supermercados Carrefour permanecerán abiertos el sábado 6 de diciembre de 9:00 a 22:00h. Sin embargo, en función de la tienda, estos horarios y apertura pueden verse afectados.

Alcampo

Alcampo no ha reportado cambios en su horario por el puente de diciembre. Así, se espera que permanezca abierto el 6 y 8 de diciembre en su horario habitual, de 8:30 a 21:00h.

Lidl

Lidl mantendrá abiertas sus tiendas, aunque los horarios pueden variar. El horario habitual, dependiendo de las zonas, es de 9:00 a 22:00 horas.

Temas

Supermercados

Hiperdino

Spar

Mercadona

Horarios