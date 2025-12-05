Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del fallecido (d) en la cuenta de Instagram del CF Santos. C7

Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria

Así lo ha anunciado su antiguo club, el AD Barrio Atlántico en redes sociales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

La Asociación Deportiva Barrio Atlántico ha comunicado en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador del CF Santos Regional y hasta la temporada pasada del Juvenil A en el equipo de La Feria.

Rodríguez falleció en la madrugada de este viernes en Gran Canaria. Su actual club, el CF Santos Regional, publicó en su cuenta de Instagram: «No hay palabras que describan lo que sentimos en este momento, que dios te tenga en la gloria míster, lo haremos por ti«.

CANARIAS7 se suma a las condolencias enviadas por ambos clubes y manda toda su fuerza a familiares y amigos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  2. 2 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  3. 3 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  4. 4 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  5. 5 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  6. 6 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  9. 9 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria

Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria