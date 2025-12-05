Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria Así lo ha anunciado su antiguo club, el AD Barrio Atlántico en redes sociales

Imagen del fallecido (d) en la cuenta de Instagram del CF Santos.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:03

La Asociación Deportiva Barrio Atlántico ha comunicado en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador del CF Santos Regional y hasta la temporada pasada del Juvenil A en el equipo de La Feria.

Rodríguez falleció en la madrugada de este viernes en Gran Canaria. Su actual club, el CF Santos Regional, publicó en su cuenta de Instagram: «No hay palabras que describan lo que sentimos en este momento, que dios te tenga en la gloria míster, lo haremos por ti«.

CANARIAS7 se suma a las condolencias enviadas por ambos clubes y manda toda su fuerza a familiares y amigos.