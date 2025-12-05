Horario y dónde ver en directo el Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025 de Lotería Nacional

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:25

El Sorteo Extraordinario de la Constitución de Lotería Nacional, se celebra este sábado en el salón oficial de Loterías y Apuestas del Estado mediante el sistema de bombos múltiples. Está prevista una emisión compuesta por diez series de 100.000 billetes cada una, y los décimos pueden adquirirse con antelación en las administraciones habituales o en los canales oficiales de venta.

El sorteo de 2025 reúne una cuantiosa dotación en premios, con un fondo total correspondiente al 70% de la emisión, conforme a las condiciones que tradicionalmente acompañan a este tipo de sorteos. Los premiados deberán conservar sus décimos, que sirven como único documento válido para reclamar sus premios.

Premios del Sorteo Extraordinario de la Constitución

En 2025 Lotería Nacional reparte un premio especial acumulado dotado con 15.000.000 de euros para un único décimo agraciado. Además, el primer premio ofrece 1.300.000 euros por serie, mientras que el segundo premio alcanza los 250.000 euros por serie. En total, se distribuirán más de 3 millones de premios, cubriendo diferentes categorías de terminaciones, aproximaciones, reintegros y extracciones menores.

Quienes resulten agraciados con premios en este Sorteo Extraordinario por el día de la Constitución podrán cobrarlos conforme al importe: los de menor cuantía en puntos de venta autorizados, y los mayores, como el especial acumulado, en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el décimo completo y válido.

Horario y dónde ver el sorteo en directo

El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025 está previsto para el sábado 6 de diciembre y comenzará a las 12:00 horas (horaio de Canarias). El acto oficial tendrá lugar en el salón de sorteos de Lotería Nacional en Madrid, empleando un sistema de bombos múltiples, con todas las garantías de transparencia habituales.

Para quienes quieran seguir el sorteo en directo, podrán hacerlo a través de la página de Canarias7, desde donde se podrá comprobar todos los resultados.

