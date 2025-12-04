Esta es la cantidad de dinero que se queda Hacienda de cada premio del Sorteo Extraordinario de la Constitución de Lotería Nacional 2025

CANARIAS7 Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este sábado, 6 de diciembre, la Lotería Nacional celebra el último sorteo extraordinario antes de la Lotería de Navidad. Con motivo del día de la Constitución, Loterías y Apuestas del Estado hará girar los bombos en su salón oficial para repartir un premio especial acumulado de 15 millones de euros.

Además de este premio millonario, la Lotería Nacional del sábado reparte un primer premio de de 1.300.000 euros por serie, es decir, 130.000 euros por décimo; y un Segundo Premio de 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo. En total, se reparten 3.485.100 premios.

El tratamiento fiscal de los premios de la Lotería Nacional está regulado por la normativa del gravamen especial sobre juegos y apuestas. Desde 2020, cualquier premio de lotería que exceda los 40.000 euros está sujeto a tributación; los primeros 40.000 euros se consideran exentos.

En la práctica, cuando un décimo premiado del sorteo del 6 de diciembre, o cualquier otro sorteo, tenga un premio cuyo importe supere esos 40.000 euros, la porción que exceda dicho umbral estará sujeta a una retención automática del 20 %.

De ese modo, si por ejemplo un premio bruto alcanzara 100.000 euros, Hacienda impondría 20 % sobre los 60.000 euros que exceden la exención, lo que implicaría una retención de 12.000 euros, de forma que el ganador recibiría 88.000 euros netos.

En cuanto a los premios de menor cuantía, los que no superan los 40.000 euros, no soportan ninguna retención: el beneficiario recibe la totalidad del importe.

Esto incluye reintegros, aproximaciones, terminaciones u otros premios menores que pueden corresponder en sorteos extraordinarios como el de la Constitución, siempre que su cuantía no exceda el umbral exento.

Qué tener en cuenta al cobrar un décimo de la Lotería Nacional

El procedimiento para cobrar premios permanece igual: la entidad pagadora (SELAE, normalmente mediante entidades bancarias colaboradoras) realiza la retención y entrega el premio neto al agraciado. No es necesario realizar ninguna declaración adicional en el IRPF, salvo en los casos de no residentes sin establecimiento permanente, donde el gravamen especial por premios de loterías también se aplica en idénticas condiciones.

Por lo tanto, los potenciales ganadores del Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025 deben tener en cuenta que el importe anunciado, por muy elevado que sea, no corresponde necesariamente con la cantidad que finalmente percibirán: Hacienda deduce automáticamente la parte sujeta a tributación, y solo cuando el premio supera los 40.000 euros habrá retención, proporcional según la cuantía real.