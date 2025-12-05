Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del edificio abandonado en Añaza, Tenerife. Efe

Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife

La tragedia tuvo lugar este pasado jueves sobre las 20.00 horas | Según las primeras investigaciones, se descarta la participación de terceras personas

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:27

Comenta

La Policía Nacional investiga la muerte de una niña de 13 años que se precipitó de un edificio abandonado en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, aunque en principio se descarta la participación de terceras personas.

El suceso ocurrió sobre las 20:00 horas de este jueves cuando la menor, al parecer acompañada de unas amigas, se encontraba en el edificio en obras del hotel Añaza, que se encuentra abandonado desde hace décadas y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto demoler.

La Policía en un difundido indica que aunque se está investigando para esclarecer lo ocurrido, en principio se descarta la participación de otras personas.

Según publica la prensa local, ya se han producido varios incidentes desde este edificio a pesar de que se encuentra vallado.

Fueron las amigas de la menor la que la alertaron a los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña.

