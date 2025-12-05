Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jaka Lakovic analiza en rueda de prensa el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Surne Bilbao Basket
Jaka Lakovic en rueda de prensa. Cober

Jaka Lakovic analiza en rueda de prensa el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Surne Bilbao Basket

Baloncesto ·

El encuentro se disputará este domingo día 7 de noviembre, a las 17.00 horas, partido de la novena jornada de la Liga Endesa 2025

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:20

Comenta

El encuentro Bilbao Basket vs Gran Canaria, partido de la novena jornada de la Liga Endesa 2025, se disputará el domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, en el Bilbao Arena (Miribilla).

