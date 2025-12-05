Jaka Lakovic analiza en rueda de prensa el partido del Dreamland Gran Canaria contra el Surne Bilbao Basket

El encuentro se disputará este domingo día 7 de noviembre, a las 17.00 horas, partido de la novena jornada de la Liga Endesa 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

El encuentro Bilbao Basket vs Gran Canaria, partido de la novena jornada de la Liga Endesa 2025, se disputará el domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas, en el Bilbao Arena (Miribilla).