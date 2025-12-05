Carreteras cortadas en Gran Canaria y restricciones al tráfico hoy viernes 5 de diciembre

CANARIAS7 Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 5 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-324 KM 2+000 al 2+450 - Santa Brígida

- Aviso: Ocupación sin corte

- Descripción: Trail Pino Santo

- Fecha inicio: 6 de diciembre

- Hora inicio: 09:15h

- Hora fin: 09:45h

❌Ocupación sin corte❌

Trail Pino Santo



🛣️GC-324 KM 2+000 al 2+450 - Santa Brígida

🗓️6 de diciembre

⏰09:15 a 09:45h.#CarreterasGC pic.twitter.com/LIXK4rY2sV — CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) December 5, 2025

GC-605 KM 0 a 10

La GC-605 KM 0 a 10, de Ayacata a la Presa de las Niñas, se abrirá al tráfico del 4 de diciembre a las 16:00 h al 9 de diciembre a las 07:00 h. Después de esta fecha, la vía volverá a cerrarse para continuar con los trabajos de