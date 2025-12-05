Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un corte de carretera en Gran Canaria. Arcadio Suárez
Carreteras Gran Canaria

Carreteras cortadas en Gran Canaria y restricciones al tráfico hoy viernes 5 de diciembre

TRÁFICO ·

Consulta todas las vías afectadas por cortes este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:40

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 5 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-324 KM 2+000 al 2+450 - Santa Brígida

- Aviso: Ocupación sin corte

- Descripción: Trail Pino Santo

- Fecha inicio: 6 de diciembre

- Hora inicio: 09:15h

- Hora fin: 09:45h

GC-605 KM 0 a 10

La GC-605 KM 0 a 10, de Ayacata a la Presa de las Niñas, se abrirá al tráfico del 4 de diciembre a las 16:00 h al 9 de diciembre a las 07:00 h. Después de esta fecha, la vía volverá a cerrarse para continuar con los trabajos de

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  5. 5 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  8. 8 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  9. 9 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carreteras cortadas en Gran Canaria y restricciones al tráfico hoy viernes 5 de diciembre

Carreteras cortadas en Gran Canaria y restricciones al tráfico hoy viernes 5 de diciembre