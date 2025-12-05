Carreteras cortadas en Gran Canaria y restricciones al tráfico hoy viernes 5 de diciembre
TRÁFICO ·Consulta todas las vías afectadas por cortes este viernes
Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:40
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 5 de diciembre, en Gran Canaria.
GC-324 KM 2+000 al 2+450 - Santa Brígida
- Aviso: Ocupación sin corte
- Descripción: Trail Pino Santo
- Fecha inicio: 6 de diciembre
- Hora inicio: 09:15h
- Hora fin: 09:45h
❌Ocupación sin corte❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) December 5, 2025
Trail Pino Santo
🛣️GC-324 KM 2+000 al 2+450 - Santa Brígida
🗓️6 de diciembre
⏰09:15 a 09:45h.#CarreterasGC pic.twitter.com/LIXK4rY2sV
GC-605 KM 0 a 10
La GC-605 KM 0 a 10, de Ayacata a la Presa de las Niñas, se abrirá al tráfico del 4 de diciembre a las 16:00 h al 9 de diciembre a las 07:00 h. Después de esta fecha, la vía volverá a cerrarse para continuar con los trabajos de