Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias Los lotes 527922C93 y 528022C93 con caducidad en abril de 2027 de la marca Knorr son los que están afectados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:18

Alerta en los supermercados de Canarias por la presencia de piezas de metal y caucho en sopas de sobre de la marca Knorr. Los lotes afectados son los 527922C93 y 528022C93 con caducidad en abril de 2027, según ha informado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea.

El aviso ha sido realizado por el autocontrol que tiene la propia empresa productora, que ha comunicado a las autoridades correspondientes la alerta, al fin de no poner en peligro a la población con alimentos al venta no seguros.

Canarias no es la única comunidad autónoma donde se han distribuido estos paquetes de sopa. En Andalucia, Baleares, Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia y Madrid también han sido avisados, aunque no se descarta que puedan existir otras distribuciones en otras comunidades.

Se recomienda a las personas que han adquirido estos lotes de sopa de la marca Knorr, que se abstengan de consumirlos si no quieren poner en riesgo su salud.