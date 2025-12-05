Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alerta por unas sopas de sobre. C7

Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias

Los lotes 527922C93 y 528022C93 con caducidad en abril de 2027 de la marca Knorr son los que están afectados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

Alerta en los supermercados de Canarias por la presencia de piezas de metal y caucho en sopas de sobre de la marca Knorr. Los lotes afectados son los 527922C93 y 528022C93 con caducidad en abril de 2027, según ha informado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea.

El aviso ha sido realizado por el autocontrol que tiene la propia empresa productora, que ha comunicado a las autoridades correspondientes la alerta, al fin de no poner en peligro a la población con alimentos al venta no seguros.

Canarias no es la única comunidad autónoma donde se han distribuido estos paquetes de sopa. En Andalucia, Baleares, Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia y Madrid también han sido avisados, aunque no se descarta que puedan existir otras distribuciones en otras comunidades.

Se recomienda a las personas que han adquirido estos lotes de sopa de la marca Knorr, que se abstengan de consumirlos si no quieren poner en riesgo su salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  3. 3 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  4. 4 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  9. 9 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  10. 10 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias

Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias