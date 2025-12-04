Tobey: «Necesitamos jugar bien y ganar partidos porque queremos jugar la Copa»

El pívot norteamericano del Dreamland Gran Canaria cree que «mentalmente estamos más preparados ya para el segundo tercio de la temporada», tras el parón por la ventana FIBA

Jueves, 4 de diciembre 2025

Una voz autorizada para reflexionar y resetear tras el parón internacional por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027. El Dreamland Gran Canaria ocupa la undécima posición en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026 con un balance de tres victorias (BAXI Manresa, MoraBanc Andorra y Río Breogán) y cinco derrotas (Real Madrid, Unicaja, Bàsquet Girona, Joventut Badalona y Barça), y se adentra ya en el tramo decisivo de la competición doméstica para obtener un billete para la Copa del Rey de Valencia, que se jugará del 19 al 22 de febrero de 2026 en el Roig Arena.

El pívot norteamericano del combinado claretiano, Mike Tobey, quien promedia 9,6 puntos, 5,3 rebotes y 10,4 créditos de valoración en la ACB y 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 12,5 de valoración en la Basketball Champions League (BCL), reconoció este jueves que «ha sido una oportunidad para descansar un poquito, para recuperar sensaciones y recuperar nuestros cuerpos. Mentalmente ya estamos más preparados para el segundo tercio de la temporada. Es muy importante para nosotros porque necesitamos jugar bien y ganar partidos porque queremos jugar la Copa del Rey».

El combinado de Jaka Lakovic se verá las caras con el Surne Bilbao este domingo (17:00 horas) en el exigente Miribilla

El plantel de Jaka Lakovic se medirá al Surne Bilbao este domingo, a partir de las 17:00 horas, en el Bilbao Arena (Miribilla). Tobey aseguró que «siempre es difícil jugar en Bilbao. Tienen buen equipo como siempre, juegan bien y sabemos cómo quieren jugar. Necesitamos jugar muy bien en defensa porque tienen mucho talento, tienen muchos puntos y muchos jugadores que juegan bien en ataque. Si jugamos bien en defensa, tendremos más oportunidades, pero sabemos que ahí es difícil ganar. Es un partido muy importante».

«Hlinason es un buen jugador, es muy grande y siempre tiene muchos rebotes y muchos puntos en la pintura. Necesitamos ser físicos con él porque sabemos que es muy importante para ellos. Trabajar bien será importante para tener oportunidades de ganar el partido», argumentó en declaraciones facilitadas por el área de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria.