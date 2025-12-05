Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un barrio de Telde. Arcadio Suárez

Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»

El arrestado mantenía una orden de alejamiento sobre la madre por violencia doméstica, además de una orden de busca y captura por la Policía Nacional

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:09

La Policía Nacional detuvo en la noche del 28 de noviembre a un hombre, sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, que se encontraba encerrado en el domicilio familiar junto a sus padres, realizando graves amenazas y mostrando una actitud extremadamente violenta.

Según informa la Policía en un comunicado de prensa, los agentes fueron comisionados al lugar tras recibirse un aviso que alertaba de la posible presencia del individuo en el inmueble. Una vez en el lugar, los agentes contactaron con la moradora de la vivienda, quien confirmó que su hijo se hallaba en los alrededores pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella por delitos de violencia doméstica.

Mientras los policías realizaban comprobaciones, el hombre apareció en una de las ventanas del domicilio y comenzó a proferir gritos, manifestando que había quitado las llaves de la vivienda y que no permitiría que sus padres salieran. En ese mismo momento llegó a amenazar con «reventar una bombona de butano» si los agentes intentaban acceder, manteniendo a sus progenitores retenidos en el interior.

Durante la intervención, el individuo insultó y amenazó en repetidas ocasiones a los agentes, llegando incluso a subir al alféizar de la ventana con la intención de lanzarse. Ante el evidente estado de alteración y la falta total de obediencia a las instrucciones policiales, se activó el protocolo correspondiente mediante comunicación con la Sala 091, solicitándose la presencia de un negociador especializado de la Policía Nacional.

Las gestiones de negociación se prolongaron durante más de una hora, logrando finalmente que el varón permitiera la salida de sus padres, quienes fueron puestos inmediatamente en zona segura. Tras confirmar la distribución del interior del domicilio, los agentes prepararon el acceso a la vivienda para proceder a la detención.

Poco después, y tras varios intentos fallidos de apertura, el hombre accedió finalmente a abrir la puerta de manera voluntaria. Los policías realizaron la reducción con seguridad, constatando que presentaba restos de sangre en varias zonas de su cuerpo sin que se apreciara en ese momento el origen concreto de las lesiones.

El detenido fue informado de manera clara y comprensible de los motivos legales de su detención: una reclamación judicial vigente, un delito de detención ilegal y un delito de quebrantamiento de condena por incumplimiento de la orden de alejamiento.

