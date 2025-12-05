Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

El accidente tuvo lugar en una zona residencial de Almería | Ya se encuentra en libertad provisional e incluso se ha ejercitado con el Almería

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:45

El futbolista canario del Almería FC, Aridane Hernández, se convirtió en protagonista de la jornada en la prensa indálica tras verse implicado en un accidente de tráfico durante la madrugada de este viernes. El jugador, natural de Fuerteventura, estrelló su vehículo, un Porsche Cayenne negro, contra varios coches estacionados en la vía pública, causando daños a tres de ellos y provocando posteriormente desperfectos en la entrada de un aparcamiento.

Agentes de la Policía Local de Almería se desplazaron al lugar de los hechos y, tras practicarle una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo, el defensor fue detenido, según avanzó el Diario de Almería.

Horas después, Hernández recibió la libertad provisional y pudo ejercitarse con la plantilla rojiblanca, a la espera de un juicio rápido. Por el momento, el Almería FC no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. A pesar de ello, el jugador podría entrar en la convocatoria para el próximo compromiso liguero de su equipo en el Principado de Andorra, según señalan desde la prensa local.

Cabe destacar que el jugador canario ha estado en la órbita de la UD Las Palmas en varias ocasiones. Sin embargo, aquella historia que parecía destinada a tener un final feliz nunca llegó a concretarse.

