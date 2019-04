Los denunciantes del Fundescan se quejan de la inacción de la Fiscalía

«A lo largo de 10 años de esta investigación no hemos contado con la ayuda de la Fiscalía Provincial en un procedimiento de la importancia del Fundescan. En todas las comparecencias que hemos tenido nunca he visto al fiscal, ni siquiera en las declaraciones de los investigados, ni han pedido ninguna diligencia de pruebas. Me parece increíble que en un caso como este de desvío y malversación de fondos públicos, la Fiscalía Provincial no ha hecho absolutamente nada y toda la acusación la hemos tenido que llevar nosotros».

Hay que recordar que en estos momentos hay 26 personas investigadas por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a miembros de dicha fundación que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines como tapar agujeros económicos del propio sindicato. Entre los investigados está el consejero de Empleo del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Fonte. Las partes han presentado recursos de reforma al efecto de impugnar su imputación. Según el auto, el magistrado procesará a 26 de los 31 acusados inicialmente puesto que en cinco casos, los delitos han prescrito.