Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria El Servicio Canario de Salud reduce a la mitad los plazos de los trámites a fin de resolver el proceso extraordinario lo antes posible

Protesta de médicos del SCS en el año 2020 exigiendo al Gobierno canario la estabilización del personal temporal.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

El Servicio Canario de Salud ha declarado la urgencia en la tramitación de los procesos selectivos de estabilización del personal temporal, tanto extraordinarios como ordinarios, a fin de avanzar en la gestión y resolver los concursos lo antes posible. Esta medida supondrá la reducción a la mitad de los plazos establecidos para los procedimientos, con el objetivo de agilizar la cobertura de plazas básicas vacantes en las distintas categorías.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias de este jueves, reconoce que, dada la complejidad del proceso de estabilización, es necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan agilizar la gestión administrativa.

La resolución, firmada por el director del SCS, Adasat Goya González, afecta a las convocatorias publicadas en diciembre de 2022 para reducir la temporalidad en el empleo, que incluyen 12.131 plazas distribuidas en 154 categorías y especialidades del personal estatutario y laboral. Estas plazas forman parte de las distintas ofertas de empleo público aprobadas entre 2018 y 2023.

El SCS justifica la aplicación del procedimiento de urgencia en el alto volumen de solicitudes y en la necesidad de avanzar en la tramitación «en el menor tiempo posible», sin menoscabar los principios de igualdad, mérito y capacidad. La medida implica acortar varios plazos administrativos, como los de alegaciones, subsanación de documentación y toma de posesión.

Nuevos plazos

Entre las principales medidas destacan la reducción de diez a cinco días hábiles para presentar alegaciones a las exclusiones provisionales. El plazo de quince días se acorta a siete en los trámites de audiencia. En el caso de la presentación de la solicitud de plaza y del cuestionario médico, el plazo pasa de veinte a diez días hábiles. En cuanto a la toma de posesión, se reduce de un mes a quince días naturales.

Con esta decisión, el SCS busca garantizar la coherencia, coordinación y eficacia administrativa en un proceso considerado prioritario para consolidar el empleo estable en la sanidad pública canaria.

Otras 36 categorías en fase de petición de plazas

Por otra parte, el Servicio Canario de la Salud anunció este jueves la apertura del proceso de solicitud de plaza en 36 categorías. En concreto, en las de enfermería, fisioterapia, técnico/a especialista en documentación sanitaria, anatomía patológica, higiene bucodental, radioterapia, técnico/a o titulado/a superior jurídico/a, en ciencias de la información, informática, telecomunicaciones, química, gestión y servicios, y bioquímica; auxiliar de enfermería, albañil, auxiliar de farmacia, costurero/a, fontanero/a, jardinero/a, peluquero/a, ingeniero/a o técnico/a en telecomunicaciones, mecánico/a, limpiador/a, electricista, telefonista, monitor/a, pinche o planchador/a, entre otras.

La reducción de plazos se adopta en un momento idóneo porque, según indican desde la Consejería csanaria de Sanidad, 42 categorías ya están en proceso de propuesta de elección de plaza, 20 tienen una propuesta de nombramiento, 34 ya tienen una resolución definitiva y 22 tienen una resolución provisional.

Además, está previsto que entre este jueves y viernes se publique la resolución de propuesta de elección de plaza de 36 categorías más, «con lo que habrá 78 categorías en esta fase del procedimiento».