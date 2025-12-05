El brote de sarampión suma 32 casos en las islas: crece por La Palma y Gran Canaria De los nuevos contagios, dos se han registrado en La Palma y cuatro en la isla redonda, donde se han producido las infecciones más recientes

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:25 | Actualizado 23:41h.

El alto nivel de vacunación de la población y la vigilancia epidemiológica están contribuyendo a contener el brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma. No obstante, el goteo de nuevos casos de este virus altamente contagioso ha continuado durante las dos últimas semanas, con seis positivos adicionales: dos en La Palma y cuatro en Gran Canaria, donde se han registrado las infecciones más recientes.

En total, el brote ya afecta a 32 personas distribuidas en tres islas: 22 en La Palma, donde se identificó el foco inicial, siete en Gran Canaria y tres en Tenerife, según datos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

El foco infectivo, cuyo caso índice contrajo la enfermedad en Málaga, involucra a once menores y 21 adultos.

Durante la última semana, los nuevos diagnósticos vinculados al brote se han identificado en Gran Canaria. Estos casos se corresponden a dos personas adultas y un menor de edad.

Por el momento, los afectados presentan síntomas leves y evolucionan sin complicaciones, según fuentes sanitarias.

Brote vigilado

La Dirección General de Salud Pública mantiene el seguimiento de quienes han estado en contacto con los pacientes confirmados. Hasta ahora, se han realizado más de 300 entrevistas a personas potencialmente expuestas al virus, incluidas aquellas que compartieron la cabina del vuelo Málaga-Tenerife en el que viajaba un bebé infectado, con destino final en La Palma.

Desde el Servicio Canario de la Salud se subraya la importancia de completar las dos dosis de la vacuna contra el sarampión contempladas en el calendario vacunal, que garantizan protección individual y reducen el riesgo de contagio entre las personas que, por distintas circunstancias, no han sido inmunizadas.

La vacuna, considerada el método más seguro y eficaz para prevenir la enfermedad y su transmisión, se administra en dos dosis; a los 12 meses y a los tres años de edad. Actualmente, el 95% de la población canaria recibe correctamente la primera dosis durante el primer año de vida, pero el porcentaje baja al 88 % en la segunda dosis, situando al archipiélago por debajo del umbral de seguridad.

Además, desde Salud Pública se reco vacunar a todas las personas nacidas a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y que no tengan constancia de haber recibido ambas dosis de la vacuna triple vírica.