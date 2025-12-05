Todos los caminos en la UD apuntan a un mercado invernal con varias novedades

El técnico quiere fichajes y el club está por la labor. Se ocupará la ficha de Recoba y no se descartan más altas y algunas salidas

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Luis García quiere fichajes en el mercado invernal y en la UD, con la dirección deportiva que encabeza Luis Helguera al frente, hay plena receptividad y sintonía con la demana del entrenador. Miguel Ángel Ramírez confirmó en las últimas horas, con declaraciones a la Cadena Cope, que la ficha del lesionado Recoba, de baja lo que queda de temporada, será utilizada con una incorporación, con los focos apuntando al colombiano Nicolás Benedetti, que llegaría del Mazatlán mexicano. «Tendríamos que hacer un esfuerzo para apuntalar algo el equipo y mejorar el nivel competitivo, porque todos los equipos lo van a hacer», razonó el mandatario al respecto.

Pero lo que un principio es la suplantación de una pieza, ya que Benedetti actúa de enganche, al igual que Recoba, puede ir más allá porque sobre la mesa está la opción de ampliar el cupo de altas y, al tiempo, dar salidas. Hay futbolistas que no entran en los planes del cuerpo técnico y no se descartan salidas que, a su vez, habilitarían otras entradas. Adam Arvelo, Jaime Mata, Marc Cardona, Edwin Cedeño o Adri Suárez constituyen los casos más relevantes en esta nómina de profesionales con rol residual y que están bajo estudio. Además, Cristian, Herzog o Pezzolesi también ocupan un discreto y prolongado segundo plano.

Ampliar La ficha del lesionado Recoba se podrá utilizar para una nueva inscripción.

Aunque Ramírez adelantó que toda la atención está puesta en las tres jornadas que restan antes del parón navideño, con Mirandés y Cultural Leonesa en casa y visita intercalada al Ceuta, y no se tomarán decisiones hasla la reunión prevista justo cuando finalice el calendario competitivo de este año, lo cierto es que ya hay planteamientos al respecto.

Ampliar Adam Arvelo, en el único partido que ha jugado con la UD, en Copa y frente al Extremadura.

El discurso de puertas para afuera del entrenador, todo elogios a lo que tiene y defensa encedida del grupo, no concuerda exactamente con su panorámica real, en la que ansía una mayor competencia interna que no dan profesionales al margen de sus cálculos y cuyo cartel continuará de la misma manera. En resumen, que vería con buenos ojos añadir mimbres para garantizar más alternativas de calidad. Y a todo se suma la incógnita de Sandro, todavía inédito y cuyas últimas informaciones hablan de que la rodilla derecha, la operada, no termina de evolucionar como esperaba. Camino de los cinco meses desde que pasó por el quirófano, sin fecha de reaparición todavía, su situación preocupa porque el calendario no espera por nadie.

Ofrecimientos

Como suele ser habitual, a medida que corren las fechas en diciembre y se acerca la ventana de transferencias arrecian los ofrecimientos de futbolistas, bien como cedidos o en oportunidades para poderlos adquirir en propiedad. Y tanto de Primera como de otros campeonatos. También nacionales y extranjeros. Helguera criba bien porque el volumen de nombres propios excede, y mucho, a las pretensiones propias y muchos de los perfiles no interesan.