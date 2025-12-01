Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
Benedetti, con la camiseta del Mazatlán de la Liga MX. RRSS

En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero

Fútbol ·

El hasta ahora centrocampista del Mazatlán recalaría en la isla con un contrato que le vincularía al equipo amarillo hasta junio de 2026, con cláusula de compra por objetivos deportivos

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:29

Comenta

La venta del Mazatlán mexicano a otro histórico del país azteca como es el Atlante ha acelerado, al parecer, la incorporación del centrocampista colombiano Nicolás Benedetti (28 años) por la UD Las Palmas, ahora que desde el país cafetero dan como un hecho su fichaje para este mercado invernal.

A la información publicada hace dos semanas del periodista Juan Felipe Cadavid, de RCN Radio, al que se han hicieron eco varios medios del país cafetero, ahora se suma la noticia publicada por el periodista Mariano Olsen, de Winsports TV, que dio por confirmado la marcha del 'Poeta' a la casa amarilla a partir de enero.

Según el comunicador argentino, afincado desde hace dos décadas en Colombia, que el exvolante ofensivo del Deportivo Cali y América, entre otros equipos, finalizó ya contrato con el club de Sinaloa, inmerso en la particular crisis que afecta a las arcas del propietario y multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño también de TV Azteca.

Aunque el jugador salió hace unos días a desmentir en las redes su marcha a España, lo cierto es que la inestabilidad del Mazatlán ha terminado por precipitar los acontecimientos. Con ello, Benedetti formaría parte de la UD hasta junio de 2026, con cláusula de compra por objetivos deportivos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero

En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero