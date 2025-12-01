En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero

El hasta ahora centrocampista del Mazatlán recalaría en la isla con un contrato que le vincularía al equipo amarillo hasta junio de 2026, con cláusula de compra por objetivos deportivos

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:29

La venta del Mazatlán mexicano a otro histórico del país azteca como es el Atlante ha acelerado, al parecer, la incorporación del centrocampista colombiano Nicolás Benedetti (28 años) por la UD Las Palmas, ahora que desde el país cafetero dan como un hecho su fichaje para este mercado invernal.

A la información publicada hace dos semanas del periodista Juan Felipe Cadavid, de RCN Radio, al que se han hicieron eco varios medios del país cafetero, ahora se suma la noticia publicada por el periodista Mariano Olsen, de Winsports TV, que dio por confirmado la marcha del 'Poeta' a la casa amarilla a partir de enero.

Según el comunicador argentino, afincado desde hace dos décadas en Colombia, que el exvolante ofensivo del Deportivo Cali y América, entre otros equipos, finalizó ya contrato con el club de Sinaloa, inmerso en la particular crisis que afecta a las arcas del propietario y multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño también de TV Azteca.

Aunque el jugador salió hace unos días a desmentir en las redes su marcha a España, lo cierto es que la inestabilidad del Mazatlán ha terminado por precipitar los acontecimientos. Con ello, Benedetti formaría parte de la UD hasta junio de 2026, con cláusula de compra por objetivos deportivos.