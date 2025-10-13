Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El futbolista uruguayo Jeremía Recoba se pierde lo que resta de temporada por lesión. UDLP

Confirmado el peor de los pronósticos: Recoba sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

La UD Las Palmas confirmó hoy los resultados médicos relativos al alcance de la lesión del atacante uruguayo, que probablemente se perderá lo que resta de temporada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:40

La Unión Deportiva Las Palmas confirmó hoy el alcance de la lesión del jugador uruguayo Jeremía Recoba que, tras ser sometido a las pruebas médicas pertinentes, los resultados han revelado que el futbolista amarillo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que problamente se perderá lo que resta de temporada.

El charrúa sufrió la rotura en el transcurso del encuentro frente al Granada CF del pasado viernes, a los pocos minuntos de saltar al campo de Los Cármenes como recambio cuando, en un lance fortuito del choque, se produjo la peor de los desenlaces.

Según el club isleño, Recoba será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Una mala noticia para la entidad amarilla, que acumula en la enfermería una amplia nómina de jugadores lesionados de corte ofensivo: Sandro Ramírez, Jesé Rodríguez y Jonathan Viera.

En lo positivo, la UD espera recuperar para el encuentro frente al Eibar a Mika Mármol para la retaguarida, a Edward Cedeño para la medular -tras su convocatoria con Panamá- y a Milos Lukovic para la vanguardia.

