La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Las lesiones de Viera y Recoba, junto con la convalencencia de Sandro y Jesé, mantiene en jaque a la parcela ofensiva de los amarillos

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

A pesar de mantenerse en la zona noble de la tabla, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a sufrir los rigores de una enfermería repleta inquilinos. Para más inri, los últimos en caer en la lista de lesionados son también de corte ofensivo, algo que preocupa ante la falta de pólvora destilada hasta el momento.

El sábado se confirmó que Jonathan Viera, tras las molestias físicas que le hicieron ser baja de última hora para el encuentro ante el Granada, sufre una rotura fibrilar en el aductor derecho. Un diagnóstico que le llevará, por lo menos, a estar fuera de los terrenos de juego al menos un mes, aunque el club se reserva pronosticar cualquier tiempo recuperación al respecto.

No obstante, la situación parece pintar peor para el uruguayo Jeremía Recoba, quien se lesionó de la rodilla en la recta final del choque disputado en Los Cármenes. Aunque aún no se ha dado a conocer parte médico alguno, algunos apuntan a que el charrúa podría perderse lo que resta de temporada.

En la lista de los galenos también continúan el delantero Jesé Rodríguez, que sufre una microrrotura en el isquiotibial izquierdo. También se encuentra en ella el defensa Mika Mármol, ausente en los últimos dos encuentros por molestias musculares, aunque podría tener el alta en breve.

Cabe recordar que en en las últimas fechas, la UD logró recuperar tanto a Viti Rozada como a Enrique Clemente, pero en la enfermería continúa otra pieza ofensiva clave para la pizarra isleña: Sandro Ramírez. El atacante insular fue operado a mediado de julio del menisco de su rodilla derecha y se estimaba entonces un plazo de recuperación de unos tres meses. En teoría, el delantero se encuentra apurando la recta final de su convalecencia para conseguir el alta deportiva lo antes posible.

Vuelta de Lukovic y Cedeño

Por otro lado, el equipo amarillo recupera a dos activos importantes para los próximos compromisos, como es el caso del ariete Milos Lukovic y el centrocampista panameño Edward Cedeño.

El balcánico retorna al libreto de Luis García después de los dos partidos de sanción que ha cumplido por el polémico salivazo ante el Almería. De hecho, Milos disputó con la selección Sub-21 de Serbia el encuentro amistoso frente a Rumanía que acabó con triunfo de los Plavi por 0-1, saltando al campo Lukovic en la segunda mitad.

Al mismo tiempo, Cedeño participó en la segunda parte del triunfo que cosechó el conjunto canalero ante El Salvador (0-1), en la ronda final de la eliminatoria clasificatoria de la Concacaf. Con esta panorámica, la UD inicia el trabajo semanal perfilando los detalles para el próximo encuentro frente al Eibar en el Estadio de Gran Canaria -domingo 19 de octubre a las 20.00 horas-.

Una nueva oportunidad para mejorar los guarismos en casa y seguir consolidando su posición en puestos de ascenso, recuperando sobre todo algunas de las piezas ofensivas que tanto echa en falta el conjunto insular.