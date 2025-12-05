Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Héctor Alemán, junto a la alcaldesa Carolina Darias. C7

Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»

Fue un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad adoptado este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:09

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Alemán, tomará las riendas del carnaval. El edil sustituirá a su excompañera, Inmaculada Medina, quien renunció a su acta de concejal el pasado 28 de octubre tras conocerse su imputación en el caso Valka.

Así lo anunció este viernes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en la presentación del dispositivo especial de Limpieza que se desplegará con motivo de la celebración de las fiestas navideñas.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la ciudad, que se celebró este viernes, y en la que se aprobó la revocación de Medina.

«Es un reto que asumo con mucha ilusión y es un honor estar al frente de la fiesta más importante de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el carnaval», expuso, «sobre todo en este contexto en el que vamos a celebrar el 50 aniversario del carnaval».

«Vengo con muchas ganas, mucha alegría, mucha fuerza y mucha ilusión», añadió.

Por su parte, la alcaldesa aclaró que hasta que no se produzca el relevo en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el ámbito competencial lo seguirá asumiendo de manera provisional el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, como adelantó CANARIAS7.

