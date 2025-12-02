Spínola es el elegido: asume todas las áreas de Inmaculada Medina y se convierte en superconcejal La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, le atribuye las competencias de la exedila de manera temporal

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, se convierte en superconcejal. El edil lanzaroteño, principal apoyo de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, asume de manera provisional todas las competencias que hasta ahora venía ejerciendo la concejala Inmaculada Medina, que renunció a su acta de concejal el pasado viernes tras conocerse que estaba siendo investigada en el marco del caso Valka.

Un decreto de la alcaldesa, firmado este lunes, sirve para revocar el nombramiento de Inmaculada Medina y atribuir, de manera temporal, el desempeño de sus áreas de gobierno a Hernández Spínola.

El nuevo superconcejal suma a sus atribuciones las competencias que deja Medina: Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas. Yl as mantendrá en tanto se prolongue la situación de suplencia dictada por la alcaldesa, «en tanto se procede por esta alcaldía al nombramiento de nuevo concejal/a de gobierno».

El gobierno debe dar cuenta al Pleno de esta decisión, lo que se producirá en la sesión de diciembre. Al cierre de esta edición, en la web municipal todavía no se había oficializado el cambio.

La salida de Inmaculada Medina del gobierno municipal obliga a Carolina Darias a realizar una reestructuración de las áreas y abre las puertas a la entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al siguiente en la lista electoral del PSOE, Alexis Rodríguez.

Aunque no ha trascendido nada hasta el momento, es posible que el área de Coordinación Territorial recaiga en el nuevo concejal, mientras que Carnaval podría ir a parar a manos del edil de Cultura (Josué Íñiguez), aunque esto abre la duda de qué hacer con Seguridad;o de la concejala de Deportes, Carla Campoamor.