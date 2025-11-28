Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con total tranquilidad, con respeto y con el corazón lleno de cariño»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de este viernes quedó marcado de manera indeleble por la despedida de Inmaculada Medina. Dieciocho años después, en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales dejan de resonar sus pasos resueltos; su sardonismo en un segundo plano, exasperante para sus contrincantes políticos; y hasta, en ocasiones, sus rabietas verbales, torrenciales, incontenibles. Solo una imputación judicial –en la investigación del caso Valka- permitió descabalgar a la que los otros concejales definen como la mayor figura política del PSOE, exlcuida la propia alcaldesa, Carolina Darias.

Un escueto escrito de un folio, dirigido a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 17 de noviembre, pone fin a esta etapa pública de Inmaculada Medina, quién sabe si a su vida política. La renuncia escrita es todo lo contrario a lo que ella representaba. Unas palabras frías, de mero trámite, de una burocracia apabullante, sirven de momentáneo epitafio. «Que por razones de carácter personal me veo obligada a tomar la decisión de renunciar al acta de concejala de este Ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español».

Inmaculada Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1960), socialista desde 1987 y empleada pública del Gobierno de Canarias desde 1989, dejó de ser concejala en el último punto del orden del día. Su adiós resonó en el pleno y ya retumbará para la eternidad en el diario de sesiones. A partir de ahora, su nombre ya no aparecerá bajo el duunviro del timbre del Estado y el sello del Ayuntamiento que oficializa los debates plenarios.

Todo el pleno estuvo atravesado por este rayo. Desde la aportación de 1,1 millones de euros a la Sociedad de Promoción para el carnaval a la petición del PP para crear un equipo de trabajo sobre el caso Valka, el salón dorado fue el campo de batalla en que se desplegaron reproches duros entre el PSOE y el PP, lo que evidencia que la marcha de Medina fue algo más que una renuncia política.

La concejala de Carnaval, que este viernes renunció a su acta, intervino en el Pleno para defender la inversión en la fiesta y reprochar a la oposición sus críticas prejuiciosas respecto a su dimisión por su imputación en el caso Valka. «Míreneme a la cara, no tengo razón para esconderme, habrá un momento en que tendrán que bajar la cara», les dijo a la oposición.

La alcaldesa lloraba ya en ese momento en el que Medina hacía un repaso por sus tres grandes golpes vitales en los últimos tiempos. «El 28 de octubre me dicen que mi marido tiene cáncer. El 28 de febrero muere. Y el 28 de noviembre dejo el acta por responsabilidad», dijo Medina, «pero saldré más fuerte y seguiré estando en la calle con los grupos».

Precisamente en la calle, en concreto en la plaza de Santa Ana, recibió Inmaculada Medina, el apoyo de algunos carnavaleros. «¡Vamos Inma, a ver quién te iguala!», le dijeron.

Su papel en la evolución del carnaval fue defendido también por la alcaldesa, quien criticó a «quienes hacen juicios paralelos, a quienes reniegan de su gente» y lamentó que el PP «no nos tenga respeto». «Puedo esperar poco si no tiene respeto a los suyos tampoco», señaló, «pero el gobierno va a seguir adelante». Se refería así a las palabras de la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, quien había atribuido la denuncia que presentó el exregidor Juan José Cardona, del PP, contra Emalsa, a «un alcalde», sin vinculación con su partido.

La portavoz del PP defendió su papel en las diferentes denuncias puestas en conocimiento de la Fiscalía y atribuyó las críticas del PSOE a su «desesperación» por los supuestos casos de corrupción que le afectan.

Al final de la sesión, tras más de ocho horas y media de debate, volvió a tomar la palabra la concejala para publicitar su renuncia. «Me despido de mi casa tras 18 años», inició su comparecencia, «no crean que ha sido fácil, pero les aseguro que lo hago con total tranquilidad, con respeto y con el corazón lleno de cariño que me llevo de mucha gente de la casa y de la calle».

Dijo que cerraba «uno de los capítulos más bonitos de mi historia», el del servicio público. «Me habré equivocado muchas veces pero siempre he trabajado con el mayor respeto y lealtad», expuso, «todo lo hacemos gracias a los trabajadores de la institución». Se le rompió la voz al recordar a la policía y bomberos que la acompañaron en los actos de carnaval. «Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y de que puedo haberme equivocado, pero con el apoyo de todos», expuso, «pero voy a seguir en la calle con todos los que me necesiten».

Agradeció al PSOE, del que se ha dado de baja; a los alcaldes y citó a su marido, su hijo y a los trabajadores. «Permítanme que me despida dando gracias a todos los colectivos que han hecho que la ciudad tenga proyección internacional, sobre todo los de carnaval». Pidió el apoyo para su sucesor porque «el carnaval es todo y lo hacen todos los colectivos».

«He adquirido la mayoría de edad para enfrentarme a lo que tenga que enfrentarme», dijo en medio de un sonoro aplauso.

David Suárez, de CC, tuteló a la concejala. «Nos despedimos de una mujer que siempre tuvo la palabra oportuna, el consejo firme y alguna bronca por no aceptar la crítica», dijo, «la gente como tú nunca se va nunca». Dijo que la echará de menos y le deseó suerte.

Luego la alcaldesa le dio las gracias por su entrega por encima de problemas personales. «Nunca dejes de ser como eres», se le atragantaron las palabras en el dolor de la garganta. «La vida nos pone en situaicones adversas y te desamos lo mejor, te queremos y hasta siempre».

El hueco que deja Medina obliga a recolocar a los concejales en el salón de plenos. Los socialistas tienen que hacer hueco al siguiente en la lista socialista, el empleado municipal Alexis Rodríguez, cuyo ascenso debe ser gestionado de manera directa por Ferraz.

Su encaje en el nuevo gobierno es la clave de la reorganización que tiene pendiente Carolina Darias y que afecta también a sus socios de gobierno. La alcaldesa todavía debe resolver cómo permitir el encaje del edil José Eduardo Ramírez (ex de Nueva Canarias y ahora de Primero Canarias) sin que Pedro Quevedo (Nueva Canarias) o Gemma Martínez (Unidas Sí Podemos) rompan el pacto. Atados por la cadena de la aritmética, sus eslabones se irán debilitando a medida que se acerquen las elecciones.