«Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos Bernabé S. R. G. está en prisión después de atacar a cuchilladas a un amigo de su ex en la Isleta. La víctima estuvo a punto de perder la vida

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:51 | Actualizado 09:49h. Comenta Compartir

«Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué». Eso escribió Bernabé S. R. G. a su exnovia la noche del 10 de octubre de 2025, segundos después de que hubiera acuchillado en cinco ocasiones al joven con el que la mujer se encontraba en torno a las 22.30 horas en la calle Juan Rejón, en el barrio de La Isleta. Según el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el investigado lo atacó con un arma blanca tras un episodio de celos derivado de un directo en TikTok que ella había hecho y en el que apareció la víctima. Días después, tras entregarse de forma voluntaria en la Jefatura Superior de Policía, el juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un homicidio en grado de tentativa.

El informe policial detalla que un testigo alertó al 112 de que un hombre había sido apuñalado a la altura de la estación de servicio situada junto a la plaza Manuel Becerra. Cuando llegaron las primeras patrullas, la víctima estaba sentada en el suelo a las puertas de la gasolinera, sujetándose el abdomen con «evisceración abdominal» y «abundante sangre» saliendo del estómago. El personal sanitario constató que presentaba al menos cinco heridas incisas en la parte posterior del tórax, lesiones que afectaban a ambos pulmones, además de una herida de gran tamaño en la zona del abdomen con los intestinos a la vista. Fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor Negrín donde fue operado e ingresado en la UCI.

Los investigadores sitúan el lugar exacto del apuñalamiento frente al portal 66 de Juan Rejón. En la acera había una gran mancha de sangre y un rastro que continuaba hasta el interior del complejo residencial donde residía la víctima. En el recorrido se encontró una chaqueta clara ensangrentada, así como varios efectos personales. Una vecina entregó a los agentes unas gafas de vista, con una lente rota, que familiares de la expareja del investigado identificaron como pertenecientes a Bernabé S. R. G.

Un directo en TikTok como desencadenante

Según Homicidios, la expareja del investigado manifestó sin duda alguna que conocía al autor del ataque. Explicó que, horas antes, había realizado un directo en TikTok con su amigo cuando un perfil que usaba Bernabé comenzó a intervenir. El investigado, según dijo en varios mensajes que envió a la que fue su pareja, interpretó que se estaban «riendo de él» y empezó a llamarla. Ella no se lo cogió y lo bloqueó, pero apareció otro perfil en su directo que escribió: «Eso me lo dice en la cara, nos vemos en La Isleta». Presuntamente, era de nuevo Bernabé.

A las 20.54, la joven recibió una llamada del propio investigado desde su móvil: «Nos vamos a ver, se están riendo de mí», le dijo. A partir de ahí comenzaron a llegar los mensajes recogidos literalmente en el atestado: «Le voy a pisar la cabeza», «yo sé dónde para», «voy para abajo», «La Isleta se le va a hacer corta». También aseguraba que iba a «cometer una locura» sobre el amigo de la testigo y que después pretendía «quitarse la vida».

La expareja contó que, temiendo que cumpliera sus amenazas, intentó localizarlo llamándolo desde el teléfono de un familiar. En una de esas llamadas, escuchó cómo el investigado preguntaba en la calle «¿por aquí vive un tal…?» y, después, cómo decía que lo estaba viendo: «Va vestido con una chaqueta clara y pantalón oscuro». A continuación oyó que alguien pronunciaba «tú eres…», pronunciando su nombre, seguido de un portazo y el sonido de un vehículo acelerando. Minutos después, Bernabé le dijo por teléfono: «Lo apuñalé», añadió que «se me fue de las manos».

Mientras la Policía Nacional atendía al herido, la joven mostraba a los agentes los nuevos mensajes que le seguían llegando. Entre ellos, le escribió «Lo apuñalé 10 veces por lo menos», «se me fue, me cegué, borra el mensaje porfa», «te lo juro por mi padre, me voy a quitar la vida», «yo cárcel no voy a comer». En otros aparecían expresiones como «estoy en busca ahora mismo», «me voy a tirar de un puente» y «ya mi vida no tiene arreglo».

«Nos vamos a ver, se están riendo de mí», escribió el investigado a la joven cuando estaba haciendo un TikTok con la víctima

Entre los testigos figura un menor que, en la estación de servicio BP, observó llegar un vehículo Skoda azul con una matrícula coincidente con la que la ex facilitó a los agentes. Según dijo, de su interior bajó un hombre joven que inició la agresión y huyó después «a toda prisa» hacia la rotonda de Belén María. Otro testigo afirmó haber visto al agresor «encima» de la víctima «a horcajadas» antes de escapar en coche.

Paciente psiquiátrico diagnosticado

Homicidios activó un dispositivo de búsqueda para localizar al investigado y al vehículo, propiedad de un familiar directo. En paralelo, se alertó a la Guardia Civil después de que él enviara un mensaje en el que decía que iba a tirarse desde un puente. Familiares del investigado informaron además de que era «paciente psiquiátrico diagnosticado» y que había protagonizado episodios previos de «intentos de autolisis».

El 13 de octubre, tres días después de los hechos, Bernabé S. R. G. se personó en la Jefatura Superior de Policía, donde fue detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Durante su estancia en los calabozos, protagonizó un intento de autolesión que motivó su traslado al Hospital Doctor Negrín para valoración psiquiátrica.

Tras pasar a disposición judicial, se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la instrucción de la causa.

Se intentó autolesionar en el calabozo tras ser detenido

Uno de los detalles que subraya el Grupo de Homicidios es que, antes incluso del directo de TikTok que realizó la ex del detenido y que desencadenó el conflicto, ella ya había recibido mensajes a través de perfiles diferentes que atribuía a Bernabé S. R. G.

Los agentes advierten que el investigado realizó desplazamientos previos a la agresión. En sus llamadas a la expareja, afirmó que «iba para La Isleta» y que no se encontraba solo, aunque no se ha podido determinar la identidad de las personas a las que hacía referencia. Bernabé o solo escribió a su ex ya que envió mensajes a otro contacto diciendo «yo sé dónde está».

El informe también incorpora la cronología médica de la víctima. Tras su llegada al Negrín, los facultativos emitieron un parte ampliado en el que señalaban que las lesiones «podían comprometer la vida del paciente» debido a la combinación de una evisceración abdominal, heridas profundas en la espalda y afectación pulmonar bilateral. Tras la cirugía, la víctima permaneció 48 horas en la UCI en «vigilancia constante».

Mientras, el investigado estuvo en actitud «muy nerviosa» cuando fue detenido, repitiendo que «no quería vivir». Incluso protagonizó un episodio de autolesión que obligó a su traslado a un centro hospitalario.

Finalmente, los agentes conversaron con vecinos que escucharon «gritos intensos» seguidos de un vehículo acelerando. Coincidieron en que la secuencia fue muy rápida y que la víctima llegó a intentar caminar hacia su portal antes de desplomarse de nuevo en dirección a la gasolinera, donde finalmente pidió ayuda.