Luis García: «A nosotros no nos engaña la posición del Mirandés»

El técnico de la UD asegura estar «convencido» de que el equipo saldrá el lunes «con la máxima tensión» para ganar y recuperar la dinámica positiva

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:00 | Actualizado 10:21h.

La UD quiere volver a ser el equipo que fue antes del último tropiezo en Castellón y encara la visita del Mirandés al Estadio de Gran Canaria de este lunes (17.30 horas) con el firme propósito de recuperar sensaciones, juego y resultados. Y Luis García, desde su responsabilidad como entrenador, advirtió de que aguarda un partido «muy competido» en el que sus jugadores «van a salir con la máxima tensión» porque en el vestuario «no engaña» la posición del conjunto burgalés.

«Vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder ganar. Lo mismo es un partido largo, que no terminas de ganarlo hasta los últimos minutos... Muchas veces parece que es muy fácil ganar y no es así. Debemos seguir siendo autocríticos», recomendó.

El preparador asturiano afirmó que se ha aprendido de la derrota de la jornada pasada y que la semana de trabajo ha transcurrido «con ilusión por trabajar y por poder disfrutar« en la cita que aguarda en casa.

Cuestionado por las declaraciones de Jonathan Viera en las que manifestaba que llevaba mal su rol de suplente, expuso: «Lo que no me gustaría escuchar de Jonathan ni de ninguno es que están cómodos sin jugar. Es una obviedad».

También se refirió a los últimos onces de la UD en los que no se produjo la presencia de ningún jugador de la tierra: «De 16 jornadas, solo en dos hubo equipo titular sin canarios. Sentenciar que no juegan canarios no se ajusta a la realidad. Entiendo el sentido de pertenencia, pero muchas veces no es posible poner a once canarios en el equipo titular«.

En relación al mercado invernal y las posibles necesidades del equipo, aclaró: «El club mira para tratar de mejorar. En enero todo es otra película porque todos se refuerzan. Estamos preparados para cualquier movimiento. No me voy a meter en qué debemos mejorar porque la dirección deportiva lo sabe».