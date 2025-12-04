Viera: «Llevo mal la suplencia, pero lo importante es que al equipo le va bien» El veterano jugador de la UD reconoció que le gustaría tener más minutos, pero prioriza el objetivo del ascenso por delante de su rol en el equipo | «Hablo mucho con el míster y tenemos una relación directa y muy sana los dos

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:18 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

Diplomático pero sin tapujos. Sincero pero sin corsés ni clichés mediáticos. Con esas coordenadas, Jonathan Viera analizó la actualidad de la UD Las Palmas y su situación en el equipo, señalando sin ambages, que la suplencia en la pizarra de Luis García «lo llevo mal, pero lo importante es que el equipo gana y le están yendo bien las cosas».

«Quiero jugar y entreno para hacerlo, como todos, pero es lo que toca ahora: ayudar al equipo de otra forma. Ojalá que estos problemas físicos que he tenido a principio de temporada, que han minado tal vez cuando mejor estaba, remitan y haya cambios en otros momentos», significó el Mago de La Feria.

No obstante, Viera insistió en que su diálogo con el técnico ovetense, Luis García, es más que fluido y cordial: «Hablo mucho con el míster; tenemos una relación muy buena. Fue un gran futbolista y nos hablamos de tú tú. Es una relación muy sana; todo en la cara, y creo que eseo será bueno para el resto de la temporada», añadió.

Por ello, para él no supone «un marrón» este singular rol en el banquillo como alternativa en las segundas partes: «Es algo diferente, algo que no había vivido en etapas anteriores, pero tratas de aportar ese gen competitivo que tengo. Ahora el equipo está ganando y por eso no hay que buscar más allá», agregó.

A la pregunta sobre su continuidad y su posible retirada a final de temporada, Viera echó balones fuera, argumentando que «lógicamente no tengo 20 años, pero no lo pienso. Voy viendo mis sensaciones y al final de temporada valoraré como estoy y habñaré con la familia para decidir lo mejor para ellos y para mí. Ahora mismo lo que sí quiero es disfrutar mucho del fútbol, a mis 36 años». Aun con el hipotético ascenso o no, el futbolista isleño manifestó que «mi decisión no dependerá de la categoría».

Por otro lado, reconoció, ante la ausencia de jugadores canarios en las últimas alineaciones del equipo, que «estamos acostumbrados a ver canteranos en el equipo, algo que no debemos perder, al ser nuestra esencia. Tenemos una cadena muy buena aunque creo que son cosas del momento. Habrá fases de la temporada en la que seguramente habrán más, pero entre todos tenemos que ayudarnos para conseguir el objetivo que queremos».

Viera realizó estas declaraciones en el marco de la renovación del convenio entre el club amarillo y la firma Volkswagen, cuyo vínculo se inició en el ya lejano 1997. Un acto en el que, además, se presentó el último modelo de T-Roc de la casa alemana que portaba el genuino color amarillo canario para la ocasión.